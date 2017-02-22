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    Мхитарян принял участие в пяти голах «МЮ» в последних шести матчах

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отличился забитым мячом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (1:0, перерыв). Таким образом, армянский игрок поучаствовал в пяти голах манкунианцев, забитых в последних шести встречах во всех турнирах (три мяча и две результативные передачи).

    Напомним, что полузащитник также поразил ворота «Лестера» в игре 24-го тура АПЛ 5 февраля, а перед этим огорчил «Уиган» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

    В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 23-х встречах, записав на свой счет пять голов и пять результативных передач.

    Источник: Opta

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    22.02.2017 20:55
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