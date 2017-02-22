Луческу заявил, что Данни выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против «Андерлехта»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что полузащитник Данни выйдет в стартовом составе сине-бело-голубых на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Год отсутствия – это очень много. Мы не надеялись, что он быстро обретет былые кондиции. Он очень важный футболист не только на поле, но и во внутрикомандной жизни. Я постоянно наблюдал за ним. Многие упражнения стоили специально под него, чтобы он быстрее адаптировался к игре команды. Быстрее понял, что мы от него хотим.

Сегодня я говорил с ним и принял решение, что он будет играть в основном составе с самого начала. Уверен, что он покажет себя с лучшей стороны. Уверен – у него накопилось столько желания играть в футбол, что он завтра все это покажет на поле», – сказал Луческу.

Напомним, весной 2016 года Данни повредил крестообразные сроки колена, пропустив из-за повреждения почти целый год. В гостевом матче против «Андерлехта» португалец впервые за долгое время появился на поле, выйдя на замену на 72-й минуте встречи.