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    Луческу заявил, что Данни выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против «Андерлехта»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что полузащитник Данни выйдет в стартовом составе сине-бело-голубых на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Напомним, встреча пройдет завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «Год отсутствия – это очень много. Мы не надеялись, что он быстро обретет былые кондиции. Он очень важный футболист не только на поле, но и во внутрикомандной жизни. Я постоянно наблюдал за ним. Многие упражнения стоили специально под него, чтобы он быстрее адаптировался к игре команды. Быстрее понял, что мы от него хотим.

    Сегодня я говорил с ним и принял решение, что он будет играть в основном составе с самого начала. Уверен, что он покажет себя с лучшей стороны. Уверен – у него накопилось столько желания играть в футбол, что он завтра все это покажет на поле», – сказал Луческу.

    Напомним, весной 2016 года Данни повредил крестообразные сроки колена, пропустив из-за повреждения почти целый год. В гостевом матче против «Андерлехта» португалец впервые за долгое время появился на поле, выйдя на замену на 72-й минуте встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 18:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2017, 11:41

      Луческу: "Чтобы Ашампонга и видно не было!"
      А Данни это хорошо, конечно!

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 февраля 2017, 19:58

      Хорошая новость. Данни смотрелся неплохо и органично в те 15 минут, которые успел сыграть в Бельгии. Удачи завтра и здоровья португальцу.

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 февраля 2017, 19:43

      Данни как бы снова не сломали. Набрали чуть ли не десяток новичков, а играть некому.

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 22 февраля 2017, 19:18

      один из немногих у кого всегда есть желание играть даже если что то не получается. надеюсь наладит атаку

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 февраля 2017, 19:14

      тренеру виднее:)

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Mr_Murder 23 февраля 2017, 11:43

      Вот это больше всего и беспокоит.

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