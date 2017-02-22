Адвокат: «Нойштедтер очень важен для «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» отметил, что рассчитывает на полузащитника Романа Нойштедтера. По словам специалиста, россиянин является важным игроком в турецкой команде.

«Роман очень важен для нас. Да, он не всегда играет, но это исключительно из-за высокой конкуренции. У нас же есть и другие хорошие центральные защитники, как и хорошие стопперы. Роман подходит нашему стилю игры», – заявил Адвокат.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Нойштедтер провел 12 матчей, в которых получил одну желтую карточку.