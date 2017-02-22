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    Адвокат: «Нойштедтер очень важен для «Фенербахче»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара» отметил, что рассчитывает на полузащитника Романа Нойштедтера. По словам специалиста, россиянин является важным игроком в турецкой команде.

    «Роман очень важен для нас. Да, он не всегда играет, но это исключительно из-за высокой конкуренции. У нас же есть и другие хорошие центральные защитники, как и хорошие стопперы. Роман подходит нашему стилю игры», – заявил Адвокат.

    В нынешнем сезоне чемпионата Турции Нойштедтер провел 12 матчей, в которых получил одну желтую карточку.

    Источник: ТАСС

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    22.02.2017 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 22 февраля 2017, 16:40

      Видели мы твоего Нойштедтера, слабак.

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