«Анжи» будет участвовать в автопробеге «Ралли мира»

«Анжи» станет одним из участников автопробега «Ралли мира». Вместе с махачкалинцами маршрут Монте-Карло – Берлин – Санкт-Петербург – Москва будут преодолевать высокопоставленные персоны западной элиты, известные бизнесмены и наследники знаменитых династий

Авто, принимающие участие в действе, будут «украшены» соответствующими лозунгами, флагами России, Евросоюза и «Анжи».

«Главной целью данного события является активизация международного сотрудничества, преодоление конфликтов, укрепление мира, а также налаживание межкультурного диалога, направленного на достижение взаимопонимания между народами», – гласит официальный сайт «орлов».

Автопробег «Ралли мира» стартует 1 июня, а завершится 5-го. После 17-ти туров РФПЛ «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.