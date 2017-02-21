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    «Анжи» будет участвовать в автопробеге «Ралли мира»

    «Анжи» станет одним из участников автопробега «Ралли мира». Вместе с махачкалинцами маршрут Монте-Карло – Берлин – Санкт-Петербург – Москва будут преодолевать высокопоставленные персоны западной элиты, известные бизнесмены и наследники знаменитых династий

    Авто, принимающие участие в действе, будут «украшены» соответствующими лозунгами, флагами России, Евросоюза и «Анжи».

    «Главной целью данного события является активизация международного сотрудничества, преодоление конфликтов, укрепление мира, а также налаживание межкультурного диалога, направленного на достижение взаимопонимания между народами», – гласит официальный сайт «орлов».

    Автопробег «Ралли мира» стартует 1 июня, а завершится 5-го. После 17-ти туров РФПЛ «Анжи» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: ФК «Анжи»

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    21.02.2017 22:54
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 21 февраля 2017, 23:54

      Чё???

      -1
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