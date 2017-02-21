Сампаоли может стать новым главным тренером «Арсенала»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может занять аналогичный пост в «Арсенале». По информации источника, аргентинский специалист отложил переговоры о продлении контракта с испанским клубом до лета, чем заинтересовал «канониров», который ищут замену Арсену Венгеру в случае его ухода из команды.

Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует продлить контракт с 56-летним тренером до лета 2019 года. Нынешнее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2018 года. Отметим, что Сампаоли также входит в сферу интересов «Барселоны», однако он сам не намерен тренировать каталонский клуб.

Напомним, аргентинский специалист возглавляет «Севилью» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне красно-белые под его руководством занимают в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 49 очков.