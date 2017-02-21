Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сампаоли может стать новым главным тренером «Арсенала»

21 февраля 2017, 22:47
1

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли может занять аналогичный пост в «Арсенале». По информации источника, аргентинский специалист отложил переговоры о продлении контракта с испанским клубом до лета, чем заинтересовал «канониров», который ищут замену Арсену Венгеру в случае его ухода из команды.

Ранее сообщалось, что «Севилья» планирует продлить контракт с 56-летним тренером до лета 2019 года. Нынешнее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2018 года. Отметим, что Сампаоли также входит в сферу интересов «Барселоны», однако он сам не намерен тренировать каталонский клуб.

Напомним, аргентинский специалист возглавляет «Севилью» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне красно-белые под его руководством занимают в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 49 очков.

Источник: Mirror.co.uk
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Севилья Арсенал Сампаоли Хорхе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tilvan
1487760657
может, но не станет
Ответить
Главные новости
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
7
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
2
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
12
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
9
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
17
Все новости
Все новости
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+