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    Попов: «Мне стоит больше брать игру на себя и бить по воротам, а не ждать партнера для паса»

    Хавбек «Спартака» Ивелин Попов отметил, что его «щедрость» часто мешает в реализации голевых моментов. Болгарин считает, что ему больше стоит брать игру на себя и самому завершать атаки, а не ждать, пока партнер откроется под пас.

    В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 14 матчей, став автором двух голов и трех результативных передач.

    – Та мелочь, которую подправили бы в собственной игре?

    – Все уже подправлено! Хотя стоило бы больше брать игру на себя. Выхожу на хорошую позицию – ищу глазами партнера. Жду, кому отдать. А надо бить! Об этом мне постоянно твердил и Аленичев, и Егор Титов. Каждый день повторяли: «Что ж ты не бьешь? Все сделал – ударить забыл…»

    – Да Егор сам – такой же.

    – Вот именно. Аленичев над ним угорал: «Вот тебе советует, а сам не бил».

    – За какой собственный пас, не завершившийся голом, особенно обидно? Последний матч с «Рубином» – отдаю Промесу, тот не забивает. Так обидно стало! Но через пять минут исправился.

    – Можете забивать сами – но отдаете. Это что-то говорит о характере?

    – Я очень доверчивый человек. Что чувствую – то и говорю. Всегда таким был, уже не исправить.

    – Люблю этот вопрос – «тремя словами о себе». Справитесь?

    – Ох… Добрый хороший парень.

    – А третье?

    – Добрый. Хороший. Парень. Раньше доброта вредила: около каждого футболиста кружат люди, которым постоянно что-то надо. Что-то говорят, просят…

    – Сейчас – нет?

    – Сейчас я научился держаться от таких в стороне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2017 21:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 февраля 2017, 07:50

      Да без разницы как ты будешь играть.Главное чтобы это принесло пользу команде.

      0
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 22 февраля 2017, 00:39

      надо постараться действовать первым номером

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 21 февраля 2017, 23:18

      Хороший игрок, всегда мне импонировал. Когда в составе на игру - отдается ей целиком. И пусть она не всегда у него идет, но заряженость Попова на победу видна любому болельщику Спартака.

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