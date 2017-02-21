Попов: «Мне стоит больше брать игру на себя и бить по воротам, а не ждать партнера для паса»

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов отметил, что его «щедрость» часто мешает в реализации голевых моментов. Болгарин считает, что ему больше стоит брать игру на себя и самому завершать атаки, а не ждать, пока партнер откроется под пас.
В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 14 матчей, став автором двух голов и трех результативных передач.
– Та мелочь, которую подправили бы в собственной игре?
– Все уже подправлено! Хотя стоило бы больше брать игру на себя. Выхожу на хорошую позицию – ищу глазами партнера. Жду, кому отдать. А надо бить! Об этом мне постоянно твердил и Аленичев, и Егор Титов. Каждый день повторяли: «Что ж ты не бьешь? Все сделал – ударить забыл…»
– Да Егор сам – такой же.
– Вот именно. Аленичев над ним угорал: «Вот тебе советует, а сам не бил».
– За какой собственный пас, не завершившийся голом, особенно обидно? Последний матч с «Рубином» – отдаю Промесу, тот не забивает. Так обидно стало! Но через пять минут исправился.
– Можете забивать сами – но отдаете. Это что-то говорит о характере?
– Я очень доверчивый человек. Что чувствую – то и говорю. Всегда таким был, уже не исправить.
– Люблю этот вопрос – «тремя словами о себе». Справитесь?
– Ох… Добрый хороший парень.
– А третье?
– Добрый. Хороший. Парень. Раньше доброта вредила: около каждого футболиста кружат люди, которым постоянно что-то надо. Что-то говорят, просят…
– Сейчас – нет?
– Сейчас я научился держаться от таких в стороне.