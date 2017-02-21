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  • Попов: «Мне стоит больше брать игру на себя и бить по воротам, а не ждать партнера для паса»

Попов: «Мне стоит больше брать игру на себя и бить по воротам, а не ждать партнера для паса»

21 февраля 2017, 21:14
3

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов отметил, что его «щедрость» часто мешает в реализации голевых моментов. Болгарин считает, что ему больше стоит брать игру на себя и самому завершать атаки, а не ждать, пока партнер откроется под пас.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел 14 матчей, став автором двух голов и трех результативных передач.

– Та мелочь, которую подправили бы в собственной игре?

– Все уже подправлено! Хотя стоило бы больше брать игру на себя. Выхожу на хорошую позицию – ищу глазами партнера. Жду, кому отдать. А надо бить! Об этом мне постоянно твердил и Аленичев, и Егор Титов. Каждый день повторяли: «Что ж ты не бьешь? Все сделал – ударить забыл…»

– Да Егор сам – такой же.

– Вот именно. Аленичев над ним угорал: «Вот тебе советует, а сам не бил».

– За какой собственный пас, не завершившийся голом, особенно обидно? Последний матч с «Рубином» – отдаю Промесу, тот не забивает. Так обидно стало! Но через пять минут исправился.

– Можете забивать сами – но отдаете. Это что-то говорит о характере?

– Я очень доверчивый человек. Что чувствую – то и говорю. Всегда таким был, уже не исправить.

– Люблю этот вопрос – «тремя словами о себе». Справитесь?

– Ох… Добрый хороший парень.

– А третье?

– Добрый. Хороший. Парень. Раньше доброта вредила: около каждого футболиста кружат люди, которым постоянно что-то надо. Что-то говорят, просят…

– Сейчас – нет?

– Сейчас я научился держаться от таких в стороне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (3)
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oyabun
1487708318
Хороший игрок, всегда мне импонировал. Когда в составе на игру - отдается ей целиком. И пусть она не всегда у него идет, но заряженость Попова на победу видна любому болельщику Спартака.
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Александр Домаза
1487713150
надо постараться действовать первым номером
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Диктор
1487739049
Да без разницы как ты будешь играть.Главное чтобы это принесло пользу команде.
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