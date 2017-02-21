Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат заявил, что футболисты «Фенербахче» очень хорошо готовы к ответному матчу с «Краснодаром»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии ответного поединка 1/16 Лиги Европы с «Краснодаром» подчеркнул, что готовность игроков «желтых канареек» к завтрашнему поединку не вызывает у него никаких сомнений.

    Встреча в Стамбуле состоится в среду, 22 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре победа осталась за «быками» (1:0).

    «Игроки очень хорошо готовы к матчу, нет никаких проблем. На своем поле мы играем лучше, чем на выезде, особенно если много болельщиков, – это факт. Можете посмотреть статистику. Болельщики – одна из главных составляющих успеха.

    Недавно мы играли с «Бурсаспором» – стадион был полон, в такой атмосфере играть очень приятно. А на наших матчах бывает, что трибуны наполовину пусты – это просто недопустимо», – сказал Адвокат.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 февраля 2017, 10:13

      Адвокат знает, что Бубнов сомневается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 февраля 2017, 02:28

      Ох, что-то тревожно мне за "Краснодар"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 21 февраля 2017, 21:28

      Адвокат вместо того, чтобы подготовить команду лучше, несет чушь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > FRZZ 21 февраля 2017, 22:35

      не надо готовить команду, всё нормально

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11