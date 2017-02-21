Адвокат заявил, что футболисты «Фенербахче» очень хорошо готовы к ответному матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии ответного поединка 1/16 Лиги Европы с «Краснодаром» подчеркнул, что готовность игроков «желтых канареек» к завтрашнему поединку не вызывает у него никаких сомнений.

Встреча в Стамбуле состоится в среду, 22 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре победа осталась за «быками» (1:0).

«Игроки очень хорошо готовы к матчу, нет никаких проблем. На своем поле мы играем лучше, чем на выезде, особенно если много болельщиков, – это факт. Можете посмотреть статистику. Болельщики – одна из главных составляющих успеха.

Недавно мы играли с «Бурсаспором» – стадион был полон, в такой атмосфере играть очень приятно. А на наших матчах бывает, что трибуны наполовину пусты – это просто недопустимо», – сказал Адвокат.