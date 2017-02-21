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    Акинфеев: «Хотелось бы немножко адекватности от российских болельщиков»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к российским болельщикам. Вратарь отметил, что поклонники футбола в России должны вести себя более дружелюбно.

    «Для любого футболиста болельщики – это драйв, это мотор, сердце команды. Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам.

    Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города. К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола.

    Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: «Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов». Это некрасиво и... даже не подберу слова. Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю. Но я не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка», – сказал Акинфеев.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 16 матчей, в которых пропустил 11 голов.

    Источник: Бобсоккер

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    21.02.2017 12:50
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +439

      сасас 21 февраля 2017, 19:37

      хотелось бы больше адекватности в игре сборной России

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 февраля 2017, 18:35

      Показывайте хорошую игру и все будет хорошо. Не доводите тех людей, которые вам платят до такого состония.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 21 февраля 2017, 16:31

      Да все по делу сказал. Есть болелы которые неадекватно высказываются в адрес других болел ,я тоже считаю это не правильным . Есть болелы ,которые просто провоцируют на агрессию .

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 21 февраля 2017, 16:24

      Дело говоришь Игорёк.Лучше покажите как ты умеешь поддержать свою команду - всем на зависть.Вот смотришь Английскую лигу аж завидки берут...всем стадио песни поют и всем в кайф

      3
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      Рейтинг: +264

      dimid 21 февраля 2017, 16:00

      ведь пытаются еще через эти высказывания чего-то добиться!!!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 февраля 2017, 15:50

      Хотелось бы хоть немножко игры от футболистов.

      5
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      Рейтинг: +48

      20012345 21 февраля 2017, 15:40

      Я думаю, что отечественное быдло выросло на волне 90х. вот и вся простота. Везде и во сех сферах жизнедеятельности встречаются неадекватные, наглые и хамские люди. От бескультурья всё, от вседозволенности, от безнаказанности, от обезличенного интернета - в каждом человеке свои тараканы. Нет радости от жизни - все злые. Не к добру все это..

      7
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 21 февраля 2017, 15:37

      Хотелось бы немного СОВЕСТИ с наших футболистов) кстати а для болельщиков загадка, когда вы уже начнёте биться на поле и отдаваться на 100 процентов)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2017, 15:32

      Его слова да телевизионщикам в уши. Чего вы хотите от болел, не самые миролюбивые граждане по определению, включаешь тв, оттуда только и слышно "враги, чужие, дойдем до Варшавы..." Люди становятся агрессивными, ищут врагов везде, даже здесь на сайте, болела ЦСКА или Спартака, очень "дружелюбно" общается с зенитовцем. Даже здесь, в общем на весь мир, мат перемат. США-козлы, Европа-пидоры, кто там москвичи для питерцев или казанцы для ростовчан я не знаю, но точно не товарищи. Ну пусть футболисты на поле рубятся, вам то зачем на трибунах морды друг другу бить, это поможет вашей команде?

      5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 февраля 2017, 15:08

      такая культура к сожелению большому..не только в футболе..а везде.. а играть надо лучше и денег платить меньше..!!!и крики убавятся..

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