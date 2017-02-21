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  • Акинфеев: «Хотелось бы немножко адекватности от российских болельщиков»

Акинфеев: «Хотелось бы немножко адекватности от российских болельщиков»

21 февраля 2017, 12:50
31

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к российским болельщикам. Вратарь отметил, что поклонники футбола в России должны вести себя более дружелюбно.

«Для любого футболиста болельщики – это драйв, это мотор, сердце команды. Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам.

Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города. К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола.

Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: «Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов». Это некрасиво и... даже не подберу слова. Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю. Но я не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка», – сказал Акинфеев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 16 матчей, в которых пропустил 11 голов.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Kulima
1487676417
Ага, это ты пахану своему для начала скажи
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zico2205
1487677266
Как вы играете- так за вас и болеют...Посмотри- какие слова благодарности биатлонисты говорят тем небольшим кучкам наших болельщиков ...А тут - вы же их выращиваете...Своими поступками и своей игрой...Я сам был на игре ЦСКА-Ростов, на гостевой трибуне , и столько хамства и оскорблений услышал и от кого??? От подростков 12-15 лет....А их науськивали старшие товарищи и поощряли их выходки... А вот если бы наоборот- оттаскали за ухо,малолетнего героя, матерно оскорбляющего людей в несколько раз старше его самого- глядишь и вели бы себя адекватно...Я помню матчи в 80-х...С приезжими болельщиками обменивались программками,вымпелами. разными атрибутами...Пили вместе пиво, прямо на трибунах стадиона и никто не дрался, не скандалил.не вырывал кресел....Их правда тогда и не было..Вообще то клуб должен работать с болельщиками, а то ведь и недалеко до фашистской нечисти, какая например в некоторых течениях фанатов Динамо Киев...Там ведь реально выращены конченные подонки...боюсь у нас это может тоже прижиться...
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vovan55
1487678551
да большинство так называемых "болельщиков" ходят на стадион не болеть за команду, не смотреть футбол, а подраться, побузить, проще вообще идут хулиганить...
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Jenea83
1487678776
загадка Игорь это когда ты такие голы пропускаешь))) https://yandex.ru/video/search?filmId=14256099016872120988&text=%D0%BB%D1%8F%D0%BF%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=main
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kykyi
1487680364
Его слова да телевизионщикам в уши. Чего вы хотите от болел, не самые миролюбивые граждане по определению, включаешь тв, оттуда только и слышно "враги, чужие, дойдем до Варшавы..." Люди становятся агрессивными, ищут врагов везде, даже здесь на сайте, болела ЦСКА или Спартака, очень "дружелюбно" общается с зенитовцем. Даже здесь, в общем на весь мир, мат перемат. США-козлы, Европа-пидоры, кто там москвичи для питерцев или казанцы для ростовчан я не знаю, но точно не товарищи. Ну пусть футболисты на поле рубятся, вам то зачем на трибунах морды друг другу бить, это поможет вашей команде?
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20012345
1487680818
Я думаю, что отечественное быдло выросло на волне 90х. вот и вся простота. Везде и во сех сферах жизнедеятельности встречаются неадекватные, наглые и хамские люди. От бескультурья всё, от вседозволенности, от безнаказанности, от обезличенного интернета - в каждом человеке свои тараканы. Нет радости от жизни - все злые. Не к добру все это..
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ivanthebest
1487681445
Хотелось бы хоть немножко игры от футболистов.
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De_Frenki
1487683491
Дело говоришь Игорёк.Лучше покажите как ты умеешь поддержать свою команду - всем на зависть.Вот смотришь Английскую лигу аж завидки берут...всем стадио песни поют и всем в кайф
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shurik45
1487683861
Да все по делу сказал. Есть болелы которые неадекватно высказываются в адрес других болел ,я тоже считаю это не правильным . Есть болелы ,которые просто провоцируют на агрессию .
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сасас
1487695049
хотелось бы больше адекватности в игре сборной России
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