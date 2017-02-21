Акинфеев: «Хотелось бы немножко адекватности от российских болельщиков»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к российским болельщикам. Вратарь отметил, что поклонники футбола в России должны вести себя более дружелюбно.

«Для любого футболиста болельщики – это драйв, это мотор, сердце команды. Когда полные трибуны, идет шум, крик, гам, поются песни, кричалки, эмоции зашкаливают. Команда начинает по-другому играть. Думаю, все прекрасно знают, как я отношусь к нашим болельщикам.

Конечно, хотелось бы немножко адекватности от других болельщиков, когда приезжаешь в другие города. К сожалению, это наша культура, здесь уже не будет меняться. Много грязи, выкриков, трехэтажный мат. Хочется получать удовольствие от футбола.

Я сколько раз общался с нашими болельщиками, говорил: «Не надо, не оскорбляйте чужого вратаря, не надо скандировать какие-то кричалки про других футболистов». Это некрасиво и... даже не подберу слова. Все равно живем в одной стране. Я не буду говорить, какие команды не люблю. Но я не буду в их адрес говорить какие-то гадости. Мне это не нужно. Почему должна быть какая-то ненависть к другому человеку? Для меня это загадка», – сказал Акинфеев.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев провел 16 матчей, в которых пропустил 11 голов.