Гаджиев: «За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, какую роль для клуба сыграли трансферы голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикии в московский «Спартак».

«Проблемы, которые есть у «Амкара», характерны для всего российского профессионального футбола, особенно команд второй половины таблицы Премьер-лиги. За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию, но все равно это только частично закрывает проблему.

У нас есть перебор игроков-легионеров, за этот трансферный цикл нам не удалось найти футболистов на замену тем, кто ушел.

Это непростая задача. Жаль, конечно, но будем обходиться своими ресурсами. Есть замены легионеров, но не россиян, поэтому придется делать какие-то подвижки в атаке. Остался вариант с Алексеем Гасилиным, и трансферное окно для нас будет закрыто. Гасилин у нас был на просмотре, мы готовы его взять, но позиция у клуба верная – «Амкар» не хочет готовить игроков для других команд, а хочет готовить для себя. В принципе, клуб ориентируется на то, чтобы молодых и талантливых футболистов готовить и за счет этого решать свои финансовые проблемы, как это получилось с Джикией и Селиховым», — сказал Гаджиев.

Напомним, что оба перехода состоялись в зимнее трансферное окно. За каждого из футболистов москвичи заплатили по 3,5 миллионов евро.