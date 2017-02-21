Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, какую роль для клуба сыграли трансферы голкипера Александра Селихова и защитника Георгия Джикии в московский «Спартак».

    «Проблемы, которые есть у «Амкара», характерны для всего российского профессионального футбола, особенно команд второй половины таблицы Премьер-лиги. За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию, но все равно это только частично закрывает проблему.

    У нас есть перебор игроков-легионеров, за этот трансферный цикл нам не удалось найти футболистов на замену тем, кто ушел.

    Это непростая задача. Жаль, конечно, но будем обходиться своими ресурсами. Есть замены легионеров, но не россиян, поэтому придется делать какие-то подвижки в атаке. Остался вариант с Алексеем Гасилиным, и трансферное окно для нас будет закрыто. Гасилин у нас был на просмотре, мы готовы его взять, но позиция у клуба верная – «Амкар» не хочет готовить игроков для других команд, а хочет готовить для себя. В принципе, клуб ориентируется на то, чтобы молодых и талантливых футболистов готовить и за счет этого решать свои финансовые проблемы, как это получилось с Джикией и Селиховым», — сказал Гаджиев.

    Напомним, что оба перехода состоялись в зимнее трансферное окно. За каждого из футболистов москвичи заплатили по 3,5 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 февраля 2017, 16:17

      Удачи, Пермь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 февраля 2017, 11:13

      Гасилин бы и в Зените пригодился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 11:09

      Верным путём идёте товарищи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 21 февраля 2017, 11:01

      Из беседы рабовладельцев-плантаторов:
      Гаджиев: «За счет продажи Джикии и Селихова мы несколько улучшили финансовую ситуацию»

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Icemennn 21 февраля 2017, 10:50

      Улучшили финансовую ситуацию и заодно ослабили игру

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11