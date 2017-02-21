«Анжи» может отказаться от проведения матчей на «Анжи-Арене»

Владелец «Анжи» Осман Кадиев допускает, что новый сезон команда начнет на стадионе «Динамо». Что касается текущего, то его махачкалинцы должны доиграть на «Анжи-Арене».

«Доиграем этот сезон на «Анжи-Арене», а дальше будем смотреть. Стадион обходится нам очень дорого. Пока нам идут навстречу, но не так, как мы хотели бы. Для нас это большой груз — около 100 миллионов рублей в год, очень дорого. Мы можем сделать ремонт на «Динамо», и это, в принципе, хороший стадион, расположенный в центре города. Если не получится продолжать на стадионе «Анжи», то переедем на «Динамо». Ничего криминального или сверхъестественного в этом нет. Мы стадион подготовим, если не получится договориться с «Анжи». Все решится летом», — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».

Напомним, что после 17-ти туров «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице.