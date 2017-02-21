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«Анжи» может отказаться от проведения матчей на «Анжи-Арене»

21 февраля 2017, 06:25
7

Владелец «Анжи» Осман Кадиев допускает, что новый сезон команда начнет на стадионе «Динамо». Что касается текущего, то его махачкалинцы должны доиграть на «Анжи-Арене».

«Доиграем этот сезон на «Анжи-Арене», а дальше будем смотреть. Стадион обходится нам очень дорого. Пока нам идут навстречу, но не так, как мы хотели бы. Для нас это большой груз — около 100 миллионов рублей в год, очень дорого. Мы можем сделать ремонт на «Динамо», и это, в принципе, хороший стадион, расположенный в центре города. Если не получится продолжать на стадионе «Анжи», то переедем на «Динамо». Ничего криминального или сверхъестественного в этом нет. Мы стадион подготовим, если не получится договориться с «Анжи». Все решится летом», — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».

Напомним, что после 17-ти туров «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (7)
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kykyi
1487649902
Точно, как МЮ.
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ВасяК
1487651456
Вот это нормально,а анжи-арена будет пустовать,для чего строили???
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Randy Ram
1487653903
Вот это вселенский бред...
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Фан666
1487654526
Анжи не будет играть на стадионе Анжи, прикольно
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lek!
1487657821
Мда , бред ... Хотя на стадионе Динамо другая атмосфера ....
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Cosh18
1487658682
Ну вот и новый аквапарк)
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ivanthebest
1487669797
Мда, совсем всё печально в стане Анжийцев... С таким владельцем походу только пердив и светит...
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