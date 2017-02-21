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    «Анжи» может отказаться от проведения матчей на «Анжи-Арене»

    Владелец «Анжи» Осман Кадиев допускает, что новый сезон команда начнет на стадионе «Динамо». Что касается текущего, то его махачкалинцы должны доиграть на «Анжи-Арене».

    «Доиграем этот сезон на «Анжи-Арене», а дальше будем смотреть. Стадион обходится нам очень дорого. Пока нам идут навстречу, но не так, как мы хотели бы. Для нас это большой груз — около 100 миллионов рублей в год, очень дорого. Мы можем сделать ремонт на «Динамо», и это, в принципе, хороший стадион, расположенный в центре города. Если не получится продолжать на стадионе «Анжи», то переедем на «Динамо». Ничего криминального или сверхъестественного в этом нет. Мы стадион подготовим, если не получится договориться с «Анжи». Все решится летом», — сказал Кадиев в эфире телепередачи «Футбол России».

    Напомним, что после 17-ти туров «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2017 06:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 февраля 2017, 12:36

      Мда, совсем всё печально в стане Анжийцев... С таким владельцем походу только пердив и светит...

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 21 февраля 2017, 09:31

      Ну вот и новый аквапарк)

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 21 февраля 2017, 09:17

      Мда , бред ... Хотя на стадионе Динамо другая атмосфера ....

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 февраля 2017, 08:22

      Анжи не будет играть на стадионе Анжи, прикольно

      2
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 21 февраля 2017, 08:11

      Вот это вселенский бред...

      1
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 21 февраля 2017, 07:30

      Вот это нормально,а анжи-арена будет пустовать,для чего строили???

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2017, 07:05

      Точно, как МЮ.

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