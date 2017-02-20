Юран: «Зениту» нужно выбрать правильный план на игру»

Известный российский специалист Сергей Юран считает, что шансы «Зенита» в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» выглядят хорошо, если российской команде удастся реализовать свои моменты в ответной встрече. Напомним, что первый матч завершился со счетом 0:2.

– 0:2 – очень неприятный счет. Нужна хорошая реализация моментов, тогда все будет реально. Но нельзя забывать и то, как бельгийцы хорошо бегут в атаку. Здесь нужно выбрать правильный план на игру, чтобы не слишком увлечься атакой. Думаю, должны быть изменения в составе.

– Например, поменять Шатова и Кокорина? Много критики вылилось на них.

– Насчет Шатова, считаю, эта критика неуместна. Парень вернулся после операции на голеностопе. Желание и самоотдача есть, это видно, но из-за того, что много времени пропустил, присутствуют ошибки.

С Кокориным же действительно что-то творится. От него и болельщики, и руководство «Зенита» многого ждут. Но он пока этих ожиданий не оправдывает. Допускаю, что ему некомфортно играть на фланге. Все-таки в «Динамо» он играл чистого нападающего второго плана.

Можно привести пример форварда «ПСЖ» Кавани, которого при Ибрагимовиче тоже отодвигали на фланг. Его очень сильно критиковали, а сейчас, когда он вернулся в центр нападения, забивает чуть ли не в каждом матче.

Не думаю, что если у игрока большая зарплата, то он должен обязательно играть. Особенно, если это идет в ущерб и команде, и футболисту. Ему приходится и отрабатывать в защите, и созидать. И он несколько потерялся, уверенность пропала. Думаю, и в этом есть проблема, не только в самом футболисте.

Через три-четыре игры «Зенит» должен прибавить. Но, уверен, в ответной игре они поборются – все-таки это и рейтинг клуба, и престиж страны. Будем надеяться, что отыграются. Но будет очень сложно.