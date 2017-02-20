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    В «Боруссии» рассматривают досрочное продление контракта с Тухелем

    Руководство дортмундской «Боруссии» готово продлить контракт с главным тренером команды Томасом Тухелем в случае успешного выступления команды.

    «Да, конечно, досрочная пролонгация соглашения с Тухелем возможна. На данный момент все наши цели во всех турнирах все еще достижимы. Поэтому я не могу сказать, что у нас что-то идет не так», – рассказал исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

    Напомним, что Тухель пришел в «Боруссию» перед стартом прошлого сезона и занял с командой второе место в Бундеслиге. Действующий контракт специалиста рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Bild

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    20.02.2017 08:28
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