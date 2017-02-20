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    Соуза: «Фиорентина» старалась играть в футбол»

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза считает, что его команда заслужила очки во встрече 25-го тура итальянской Серии А против «Милана» на «Сан-Сиро».

    «Мы старались играть в футбол. Мои игроки оказывали давление, бежали вперед, создавали моменты у чужих ворот, но нам немного не везло в этой игре. У нас было много шансов, но мы не смогли забить.

    Во второй половине встречи «Фиорентина» явно прижала «Милан» к воротам, стараясь сравнять счет. Мы превосходили их по всем параметрам, кроме забитых голов. «Милан» находится в хорошей форме», – сказал Соуза после матча.

    Матч 25-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Фиорентина» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Football Italia

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    20.02.2017 07:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 20 февраля 2017, 17:47

      Спасибо, ребята, за игру! Продолжайте играть также как вчера и очки придут!!!

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    • ...
      Рейтинг: +30

      pus87 20 февраля 2017, 09:22

      Милан вперед так держать.......................

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