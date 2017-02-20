Соуза: «Фиорентина» старалась играть в футбол»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза считает, что его команда заслужила очки во встрече 25-го тура итальянской Серии А против «Милана» на «Сан-Сиро».

«Мы старались играть в футбол. Мои игроки оказывали давление, бежали вперед, создавали моменты у чужих ворот, но нам немного не везло в этой игре. У нас было много шансов, но мы не смогли забить.

Во второй половине встречи «Фиорентина» явно прижала «Милан» к воротам, стараясь сравнять счет. Мы превосходили их по всем параметрам, кроме забитых голов. «Милан» находится в хорошей форме», – сказал Соуза после матча.

Матч 25-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Фиорентина» закончился со счетом 2:1.