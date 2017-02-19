Все пять голевых передач Погба за «Манчестер Юнайтед» адресованы Ибрагимовичу

В матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Блэкберном» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Отметим, что победный гол на 75-й минуте встречи был забит Златаном Ибрагимовичем с передачи Поля Погба.

Данный голевой пас стал для французского полузащитника пятым в составе «красных дьяволов», и каждый из них был адресован именно шведскому нападающему.

Напомним, что оба футболиста перешли в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. На счету Ибрагимовича в АПЛ – 24 матча и 15 голов, в активе Погба – 24 встречи и четыре забитых мяча.