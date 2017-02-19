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    Все пять голевых передач Погба за «Манчестер Юнайтед» адресованы Ибрагимовичу

    В матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» в гостях одержал победу над «Блэкберном» (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Отметим, что победный гол на 75-й минуте встречи был забит Златаном Ибрагимовичем с передачи Поля Погба.

    Данный голевой пас стал для французского полузащитника пятым в составе «красных дьяволов», и каждый из них был адресован именно шведскому нападающему.

    Напомним, что оба футболиста перешли в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. На счету Ибрагимовича в АПЛ – 24 матча и 15 голов, в активе Погба – 24 встречи и четыре забитых мяча.

    Источник: Opta

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    19.02.2017 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 20 февраля 2017, 00:29

      Ибра!!!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 февраля 2017, 23:56

      Профессионализм, оба здорово сыграли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 февраля 2017, 23:47

      69 и этим все сказано)

      0
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