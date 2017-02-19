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    Серия А. «Рома» дома разгромила «Торино» и вышла на второе место

    В матче 25-го тура Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» уверенно обыграла «Торино», отправив в ворота соперника четыре гола. Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдин Джеко, Мохамед Салах, Леандро Паредес и Раджа Наингголан.

    Отметим, что данная победа позволила «Роме» набрать 56 очков и выйти на второе место в турнирной таблице. «Торино» располагается на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Рома – Торино – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 10; 2:0 – Салах, 17; 3:0 – Паредес, 65; 3:1 – Лопес, 84.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 февраля 2017, 22:34

      Молодцы. Юве отпускать в отрыв нельзя. А то скучная концовка чемпионата будет))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 22:23

      Спалетти своё дело знает!

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      Рейтинг: +15

      procx 19 февраля 2017, 21:55

      Отлично!!

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