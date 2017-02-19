Серия А. «Рома» дома разгромила «Торино» и вышла на второе место

В матче 25-го тура Серии А «Рома» на стадионе «Олимпико» уверенно обыграла «Торино», отправив в ворота соперника четыре гола. Забитыми мячами в составе победителей отметились Эдин Джеко, Мохамед Салах, Леандро Паредес и Раджа Наингголан.

Отметим, что данная победа позволила «Роме» набрать 56 очков и выйти на второе место в турнирной таблице. «Торино» располагается на девятой строчке, имея в активе 35 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

Рома – Торино – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 10; 2:0 – Салах, 17; 3:0 – Паредес, 65; 3:1 – Лопес, 84.

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