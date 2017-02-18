Конте: «Мы хотим победить в Кубке Англии, а не просто пытаемся сделать кого-то счастливым»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о значимости Кубка Англии для лондонского клуба, а также рассказал о выборе состава команды на матчи данного турнира. По словам итальянского специалиста, цель синих – выиграть Кубок.

«Мы все еще выступаем в этом замечательном турнире и стремимся победить, а не просто пытаемся найти решение, как сделать всех счастливыми. Я должен уважать своих футболистов и принимать оптимальные решения на каждый матч, и сегодня я постараюсь это сделать.

Когда игрок не выходит в стартовом составе, он недоволен, но я и не хочу, чтобы он был счастлив, потому что мне нужно, чтобы они сражались, чтобы мне было сложно выбирать состав, чтобы была конкуренция в команде. Приятно, что у меня есть группа ребят, которые прогрессируют во всех аспектах – в плане техники, тактики и психологии, которые чувствуют правильную ответственность по ходу сезона. Поверьте, сформировать такие группы нелегко, и мы выросли за эти семь месяцев. Мы продолжаем прибавлять и расти над собой. Если честно, мне приятно это видеть», – сказал Конте.

Напомним, сегодня «Челси» в рамках 1/8 финала Кубка Англии встретится дома с «Вулверхэмптоном». Начало – в 20:30 по московскому времени.