Газзаев: «Шансы «Зенита» на выход в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев уверен, что «Зенит» все еще сохраняет неплохие шансы пробиться в следующий раунд плей-офф Лиги Европы, несмотря на гостевое поражение в первом матче 1/16 финала от «Андерлехта» (0:2).

Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля.

– Игра «Зенита» в Брюсселе – настоящий провал?

– Конечно, я думал, что питерцы победят в гостях. Однако «Андерлехт» выглядел очень убедительно во всех линиях. Более того, когда перед игрой тренер хозяев сказал, что им по силам пройти «Зенит», я подумал, что он просто хочет подбодрить своих футболистов.

– Как теперь оцените шансы Зенита» на выход в 1/8 финала?

– Они есть. Причем неплохие. Теперь все-таки предстоит домашний матч. Хочется, чтобы еще одна наша команда прошла дальше. Это важно для всего российского футбола. Нам надо набирать очки, повышать свой коэффициент, чтобы могли выставлять две команды в Лиге чемпионов. Так что, надеюсь, поражение станет для сине-бело-голубых холодным душем. Верю в опытного тренера Луческу.

– Мистер сказал, что Кокорину и Шатову нужно крепко задуматься над своей игрой...

– Раз тренер так сказал, значит, у него есть основания для претензий к этим футболистам. Луческу, как я уже отметил, очень опытный специалист. Кокорин и Шатов – игроки-лидеры клуба и сборной. Так что свой уровень должны держать.

Не стоит списывать это поражение на первый официальный матч в новом году. Скорее это отговорки. Посмотрите на «Ростов». Просто и «Зениту», и «Краснодару» нужно было провести более качественную подготовку. Из трех наших команд на результат лучше всех был настроен «Ростов». Дончане в каждом эпизоде даже уже при комфортном счете сражались в каждом микроэпизоде матча. Какая собранность, какой азарт, какое желание победить! Вот этих амбициозных качеств я не увидел ни у «Краснодара», ни у «Зенита».