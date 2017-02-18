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  • Газзаев: «Шансы «Зенита» на выход в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие»

Газзаев: «Шансы «Зенита» на выход в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие»

18 февраля 2017, 16:32
14

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев уверен, что «Зенит» все еще сохраняет неплохие шансы пробиться в следующий раунд плей-офф Лиги Европы, несмотря на гостевое поражение в первом матче 1/16 финала от «Андерлехта» (0:2).

Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля.

– Игра «Зенита» в Брюсселе – настоящий провал?

– Конечно, я думал, что питерцы победят в гостях. Однако «Андерлехт» выглядел очень убедительно во всех линиях. Более того, когда перед игрой тренер хозяев сказал, что им по силам пройти «Зенит», я подумал, что он просто хочет подбодрить своих футболистов.

– Как теперь оцените шансы Зенита» на выход в 1/8 финала?

– Они есть. Причем неплохие. Теперь все-таки предстоит домашний матч. Хочется, чтобы еще одна наша команда прошла дальше. Это важно для всего российского футбола. Нам надо набирать очки, повышать свой коэффициент, чтобы могли выставлять две команды в Лиге чемпионов. Так что, надеюсь, поражение станет для сине-бело-голубых холодным душем. Верю в опытного тренера Луческу.

– Мистер сказал, что Кокорину и Шатову нужно крепко задуматься над своей игрой...

– Раз тренер так сказал, значит, у него есть основания для претензий к этим футболистам. Луческу, как я уже отметил, очень опытный специалист. Кокорин и Шатов – игроки-лидеры клуба и сборной. Так что свой уровень должны держать.

Не стоит списывать это поражение на первый официальный матч в новом году. Скорее это отговорки. Посмотрите на «Ростов». Просто и «Зениту», и «Краснодару» нужно было провести более качественную подготовку. Из трех наших команд на результат лучше всех был настроен «Ростов». Дончане в каждом эпизоде даже уже при комфортном счете сражались в каждом микроэпизоде матча. Какая собранность, какой азарт, какое желание победить! Вот этих амбициозных качеств я не увидел ни у «Краснодара», ни у «Зенита».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Андерлехт Газзаев Валерий
Комментарии (14)
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polt
1487425344
Андерлехт забьет на чужом поле и Зенит останется в попе...
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erma
1487428981
Зенит проиграет и, что самое интересное, им нечего будет сказать в свое оправдание - мы все помним как с Андерлехтом разделался Ростов в Лиге чемпионов.
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skorikov.sn
1487432110
Верим в Зенит..
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Taps
1487432956
Кокорина - пинком под зад ! Вместе с Лодыгиным.
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Zeff
1487435684
Во втором тайме Зенит выглядел неплохо, особенно с выходом Данни. Уверен в победе Зенита.
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nemolod
1487438036
Если быть сурово объективным,то шансы пройти скорее плохие! Во-первых из-за счета 0-2,а во-вторых слабая защита о чем свидетельствует упрямая статистика - практически в каждом матче,даже выигранном команда хоть один мяч,но пропускает! Да и бельгийская команда хорошо умеет играть по счету!
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волчарик
1487440288
как не прискорбно но с такой игрой шансов нет. я не понял что делал Луческу на сборах.при таком количестве игр не основа наигрывалась, а шел просмотр новичков
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vinnik1209
1487453116
очень надеюсь,что 23 Наши ребята поздравят нас как надо и натянет Андерлехт так чтоб пройти дальше!!!!!!!!!!!
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1bear
1487453384
...удачи Зениту!..
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Урия Гип
1487460486
Надо в первом тайме два гола забивать. А потом аккуратно додавливать.
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