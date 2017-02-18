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    Газзаев: «Шансы «Зенита» на выход в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев уверен, что «Зенит» все еще сохраняет неплохие шансы пробиться в следующий раунд плей-офф Лиги Европы, несмотря на гостевое поражение в первом матче 1/16 финала от «Андерлехта» (0:2).

    Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля.

    – Игра «Зенита» в Брюсселе – настоящий провал?

    – Конечно, я думал, что питерцы победят в гостях. Однако «Андерлехт» выглядел очень убедительно во всех линиях. Более того, когда перед игрой тренер хозяев сказал, что им по силам пройти «Зенит», я подумал, что он просто хочет подбодрить своих футболистов.

    – Как теперь оцените шансы Зенита» на выход в 1/8 финала?

    – Они есть. Причем неплохие. Теперь все-таки предстоит домашний матч. Хочется, чтобы еще одна наша команда прошла дальше. Это важно для всего российского футбола. Нам надо набирать очки, повышать свой коэффициент, чтобы могли выставлять две команды в Лиге чемпионов. Так что, надеюсь, поражение станет для сине-бело-голубых холодным душем. Верю в опытного тренера Луческу.

    – Мистер сказал, что Кокорину и Шатову нужно крепко задуматься над своей игрой...

    – Раз тренер так сказал, значит, у него есть основания для претензий к этим футболистам. Луческу, как я уже отметил, очень опытный специалист. Кокорин и Шатов – игроки-лидеры клуба и сборной. Так что свой уровень должны держать.

    Не стоит списывать это поражение на первый официальный матч в новом году. Скорее это отговорки. Посмотрите на «Ростов». Просто и «Зениту», и «Краснодару» нужно было провести более качественную подготовку. Из трех наших команд на результат лучше всех был настроен «Ростов». Дончане в каждом эпизоде даже уже при комфортном счете сражались в каждом микроэпизоде матча. Какая собранность, какой азарт, какое желание победить! Вот этих амбициозных качеств я не увидел ни у «Краснодара», ни у «Зенита».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2017 16:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип 19 февраля 2017, 02:28

      Надо в первом тайме два гола забивать. А потом аккуратно додавливать.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 февраля 2017, 00:29

      ...удачи Зениту!..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      vinnik1209 19 февраля 2017, 00:25

      очень надеюсь,что 23 Наши ребята поздравят нас как надо и натянет Андерлехт так чтоб пройти дальше!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 18 февраля 2017, 20:51

      как не прискорбно но с такой игрой шансов нет. я не понял что делал Луческу на сборах.при таком количестве игр не основа наигрывалась, а шел просмотр новичков

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 18 февраля 2017, 20:13

      Если быть сурово объективным,то шансы пройти скорее плохие! Во-первых из-за счета 0-2,а во-вторых слабая защита о чем свидетельствует упрямая статистика - практически в каждом матче,даже выигранном команда хоть один мяч,но пропускает! Да и бельгийская команда хорошо умеет играть по счету!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 февраля 2017, 19:34

      Во втором тайме Зенит выглядел неплохо, особенно с выходом Данни.
      Уверен в победе Зенита.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Ardenn 18 февраля 2017, 21:35

      Наберём 0,4 балла в борьбе за 6-место в Таблице.
      И спокойно будем становиться чемпионами.

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 18 февраля 2017, 18:49

      Кокорина - пинком под зад !
      Вместе с Лодыгиным.

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 18 февраля 2017, 18:35

      Верим в Зенит..

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 февраля 2017, 17:43

      Зенит проиграет и, что самое интересное, им нечего будет сказать в свое оправдание - мы все помним как с Андерлехтом разделался Ростов в Лиге чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +1478

      Урия Гип > erma 19 февраля 2017, 01:38

      Злорадствуешь Ермакович?

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 февраля 2017, 16:42

      Андерлехт забьет на чужом поле и Зенит останется в попе...

      2
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