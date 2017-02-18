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    Газзаев отдает предпочтение «Фенербахче» в паре с «Краснодаром» в 1/16 Лиги Европы

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил шансы «Краснодара» на выход в следующий раунд Лиги Европы. В первой встрече 1/16 финала «быки» на своем поле добыли минимальную победу над «Фенербахче» (1:0). Несмотря на это, специалист по-прежнему считает фаворитами пары «желтых канареек».

    – Вячеслав Колосков считает, что, несмотря на победу над «Фенербахче», «Краснодар» показал футбол довольно низкого уровня.

    – Отвечу так. Мне очень понравился стадион и количество зрителей на трибунах. Вот что могу сказать по этому поводу.

    – Значит, футбол в исполнении хозяев тоже не очень понравился?

    – Все-таки надо признать, что мы увидели футбол не очень высокого качества.

    – Нет опасений, что подопечные Игоря Шалимова не пройдут команду Дика Адвоката?

    – Думаю, в этой ситуации «Фенербахче» остается фаворитом пары. С учетом игры в Краснодаре и ответного матча в Турции. Так что я сейчас отдаю предпочтение команде Адвоката. У «Фенера» шансов больше. Дай бог, чтобы я ошибался, но делаю выводы по первой встрече. Гости смотрелись содержательнее. Обученная команда, выглядела неплохо. А ведь у них еще и ван Перси не играл. В гостях «Краснодару» будет очень непросто.

    – К Смолову у вас есть претензии?

    – Когда команда в целом играет не очень удачно, Смолову сложно себя проявить. Хотя, считаю, Федор как лучший бомбардир чемпионата в любом случае должен держать свой уровень. Смолов старался, но порой действовал невпопад.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2017 15:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 февраля 2017, 02:36

      Такие опасения всё-же имеют под собой почву, но...будем надеяться на лучшее

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 февраля 2017, 20:55

      Меньше болтал бы чушь - газаева больше уважали бы...

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      Рейтинг: +14

      Nazar800 18 февраля 2017, 18:03

      ЧУШЬ....

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      Рейтинг: +1638

      Psih86 18 февраля 2017, 17:45

      Кукушка поехала у него!!!У Краснодара который выграл шансов мало,а у Зенита который проиграл шансы есть:-)))Вот идеот!!!

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 18 февраля 2017, 17:33

      Собака лает

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      Рейтинг: +300

      Zeff > spartach n1 20 февраля 2017, 20:02

      Ты и на соккере и здесь бываешь?

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Zeff 20 февраля 2017, 23:06

      Здесь прогнозы нравятся

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