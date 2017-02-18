Газзаев отдает предпочтение «Фенербахче» в паре с «Краснодаром» в 1/16 Лиги Европы

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил шансы «Краснодара» на выход в следующий раунд Лиги Европы. В первой встрече 1/16 финала «быки» на своем поле добыли минимальную победу над «Фенербахче» (1:0). Несмотря на это, специалист по-прежнему считает фаворитами пары «желтых канареек».

– Вячеслав Колосков считает, что, несмотря на победу над «Фенербахче», «Краснодар» показал футбол довольно низкого уровня.

– Отвечу так. Мне очень понравился стадион и количество зрителей на трибунах. Вот что могу сказать по этому поводу.

– Значит, футбол в исполнении хозяев тоже не очень понравился?

– Все-таки надо признать, что мы увидели футбол не очень высокого качества.

– Нет опасений, что подопечные Игоря Шалимова не пройдут команду Дика Адвоката?

– Думаю, в этой ситуации «Фенербахче» остается фаворитом пары. С учетом игры в Краснодаре и ответного матча в Турции. Так что я сейчас отдаю предпочтение команде Адвоката. У «Фенера» шансов больше. Дай бог, чтобы я ошибался, но делаю выводы по первой встрече. Гости смотрелись содержательнее. Обученная команда, выглядела неплохо. А ведь у них еще и ван Перси не играл. В гостях «Краснодару» будет очень непросто.

– К Смолову у вас есть претензии?

– Когда команда в целом играет не очень удачно, Смолову сложно себя проявить. Хотя, считаю, Федор как лучший бомбардир чемпионата в любом случае должен держать свой уровень. Смолов старался, но порой действовал невпопад.