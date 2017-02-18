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    Реднапп уверен, что «Тоттенхэм» в ближайшее время выиграет АПЛ

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил уверенность, что лондонская команда в ближайшие 3-4 года станет победителем чемпионата Англии.

    «Тоттенхэм» очень хорошо играет при Покеттино. Мне нравится его стиль, который всегда ярок и узнаваем. Уверен, «Тоттенхэм» будет прогрессировать и в ближайшие три-четыре года выиграет АПЛ.

    Возможно, Поккетино не помешали бы еще несколько сильных футболистов. Без глубины состава завоевать чемпионство будет гораздо сложнее», – заявил Реднапп.

    Источник: BBC

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    18.02.2017 11:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      TAF 18 февраля 2017, 14:03

      Самая молодая команда лиги,все еще впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 февраля 2017, 13:55

      Вспомнилась великолепная цитата из кф "Залечь на дно в Брюгге":
      Да!Тоттэнхэм!Чемпионом некогда не был,но и дерьмом не остался)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 18 февраля 2017, 12:02

      Было бы суперски
      Шпоры и правда хороши при аргентинце
      Так держать!

      -1
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