Реднапп уверен, что «Тоттенхэм» в ближайшее время выиграет АПЛ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп выразил уверенность, что лондонская команда в ближайшие 3-4 года станет победителем чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» очень хорошо играет при Покеттино. Мне нравится его стиль, который всегда ярок и узнаваем. Уверен, «Тоттенхэм» будет прогрессировать и в ближайшие три-четыре года выиграет АПЛ.

Возможно, Поккетино не помешали бы еще несколько сильных футболистов. Без глубины состава завоевать чемпионство будет гораздо сложнее», – заявил Реднапп.