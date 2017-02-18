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  • Ярошик: «ЦСКА – самая сильная команда в истории российского футбола»

Ярошик: «ЦСКА – самая сильная команда в истории российского футбола»

18 февраля 2017, 09:10
29

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик выразил мнение, что армейцы в скором времени смогут вновь вернуться в лидеры чемпионата России. На данный момент красно-синие занимают третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

«В ноябре мы гостили в Москве и немного пообщались с Евгением Гинером. Я слежу за той непростой ситуацией, в которую попала команда. Все привыкли, что ЦСКА борется за чемпионство и играет в еврокубках. В современной истории российского футбола это самая сильная и стабильная команда. Думаю, все у них наладится. Гинер всегда любил футбол, а команда всегда всех радовала. Сейчас главное — не опускать руки», — сказал чех.

Напомним, что Ярошик защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2004 год. В составе армейцев он провел 56 матчей, в которых забил 12 голов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ярошик Иржи
Комментарии (29)
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Александр ЗА
1487399646
Да
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VIPded
1487400195
Ярошик прав. Весна всё по местам расставит! Удачи ЦСКА!!!
Ответить
B.G.
1487400533
Ну, а Ярошик наверное, самый сильный легионер в истории Российского футбола)
Ответить
Сильвербой
1487402366
Ну это да, особенно это заметно по еврокубкам!!!
Ответить
84aivengo
1487406274
как бы хотелось,чтобы это оказалось правдой и гегемония ЦСКА вернулась...
Ответить
Leva-Drako
1487406755
Он видать вообще ни чего не знает про свой ЦГКА, который до 2000х вообще был ни кем.
Ответить
Aviator
1487407275
Что он курит? Я тоже хочу такой забористой пыхнуть.
Ответить
pntrz
1487409741
Его видимо очень много бьют. Кто такой цскал?
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VVM1964
1487414879
СОМНИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ . И " СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ " С КАКОГО ГОДА ОНА У НЕГО НАЧИНАЕТСЯ ?
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spartach n1
1487416020
Самая лоховская и позорная
Ответить
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