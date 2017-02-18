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    Ярошик: «ЦСКА – самая сильная команда в истории российского футбола»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик выразил мнение, что армейцы в скором времени смогут вновь вернуться в лидеры чемпионата России. На данный момент красно-синие занимают третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    «В ноябре мы гостили в Москве и немного пообщались с Евгением Гинером. Я слежу за той непростой ситуацией, в которую попала команда. Все привыкли, что ЦСКА борется за чемпионство и играет в еврокубках. В современной истории российского футбола это самая сильная и стабильная команда. Думаю, все у них наладится. Гинер всегда любил футбол, а команда всегда всех радовала. Сейчас главное — не опускать руки», — сказал чех.

    Напомним, что Ярошик защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2004 год. В составе армейцев он провел 56 матчей, в которых забил 12 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.02.2017 09:10
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +459

      sour12 19 февраля 2017, 06:53

      Нап нужен уровня Вани и центр обороны обновить не хуже классом игроками,вернуть Тошича на былой уровень и Всё гуд будет.

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 18 февраля 2017, 22:55

      Прочитал коменты......ребята вы не правы , и это его мнение , каждый человек имеет право на своё мнение Но всё же ЦСКА первый клуб на пост Советском пространстве выиграл Европейский кубок и это факт ......А вот говорить что они кабинетные , смешно и глупо......

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 февраля 2017, 14:07

      Самая сильная.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Obi Wan 18 февраля 2017, 14:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Среди петухов

      -4
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 18 февраля 2017, 14:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самая лоховская и позорная

      -5
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > spartach n1 18 февраля 2017, 15:18

      Поскольку у тебя с логикой совсем плохо и с тобой что либо обсуждать это себя не уважать, то возьми сам и сравни достижения ЦСКА и Хряков за последние 10 лет. После этого сделай вывод , что хряк он и в Африке хряк. Удачи тебе визжащий и дурно пахнущий крючкохвостный бестрофейник.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > kanav67 18 февраля 2017, 17:34

      Даже обезьяне с твоей авы должно быть стыдно за твою пургу )

      -2
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 18 февраля 2017, 13:28

      нет ребята-вам до мяса свинного долго ещё,ешьте конину!

      1
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      Рейтинг: +26

      pntrz 18 февраля 2017, 12:22

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      Его видимо очень много бьют. Кто такой цскал?

      -5
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      Рейтинг: +148

      Aviator 18 февраля 2017, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что он курит? Я тоже хочу такой забористой пыхнуть.

      -5
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 18 февраля 2017, 11:32

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      Он видать вообще ни чего не знает про свой ЦГКА, который до 2000х вообще был ни кем.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2017, 11:24

      как бы хотелось,чтобы это оказалось правдой и гегемония ЦСКА вернулась...

      4
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 февраля 2017, 11:17

      наверное это уже в прошлом

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