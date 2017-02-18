Ярошик: «ЦСКА – самая сильная команда в истории российского футбола»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик выразил мнение, что армейцы в скором времени смогут вновь вернуться в лидеры чемпионата России. На данный момент красно-синие занимают третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

«В ноябре мы гостили в Москве и немного пообщались с Евгением Гинером. Я слежу за той непростой ситуацией, в которую попала команда. Все привыкли, что ЦСКА борется за чемпионство и играет в еврокубках. В современной истории российского футбола это самая сильная и стабильная команда. Думаю, все у них наладится. Гинер всегда любил футбол, а команда всегда всех радовала. Сейчас главное — не опускать руки», — сказал чех.

Напомним, что Ярошик защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2004 год. В составе армейцев он провел 56 матчей, в которых забил 12 голов.