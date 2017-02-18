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  • Руни может перейти в китайский клуб, где будет зарабатывать 32 миллиона в год

Руни может перейти в китайский клуб, где будет зарабатывать 32 миллиона в год

18 февраля 2017, 06:22
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Сообщается, что переход может состояться до конца февраля, так как трансферное окно в китайской лиге еще не закрыто. По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово отпустить 31-летнего англичанина.

Заработная плата форварда в клубе из Поднебесной будет составлять 32 миллиона фунтов в год.

В нынешнем сезоне АПЛ Руни провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных пасов.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (9)
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КЭТиК
1487390328
От такого точно не откажется.
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subbotaspartak
1487394184
Руни уже покупали Уральские пельмени, Вали, Руни, в Китай, скоро станешь ведь всем до фени.
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Igor Belousov
1487395291
оставайся в англии
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Lexa_Lexa
1487395775
Лучше в эвертон возвращайся
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Тони Монтана
1487399948
ох... как надоели глупые новости про КНР
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Otabek bro
1487404648
Если в Манчестере уже все, то можно два варианта: Дело не в деньгах - Нужно перейти в Эвертон или в другой Английский и итальянский клуб (там ценят стариков-разбойников). Финансы вверх - можно играть в Китае как минимум 2 года заработав приличную сумму и при этом внести лепту в развитие Азиатского фута.
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ivanthebest
1487409716
Нужно продавать. Да, конечно с точки зрения маркетинга будет небольшое провисание, но блин, за него можно лямов 50 фунтов спокойно получить с китайцев, без единого напряга! А если подраскрутить, то и все 60! А это очень не кислые деньги даже по нынешним футбольным меркам. Добавив ещё лямов 5 фунтов сверху, можно брать того же Гризманна летом. Вот и вся математика. По мне, так будет выгодно всем и клубу и Руни. Да и к тому же дикая ЗП Руни также уйдёт из расходов манков, что также будет плюсом для приобретения новых игроков.
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Voltiz
1487437114
Портить карьеру в китайском клубе за деньги ..... , надо заканчивать в МЮ
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KARE_pasan
1487496529
Китайскую лигу пора переименовывать в "Пенсионный фонд для футболистов".
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