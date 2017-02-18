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    Руни может перейти в китайский клуб, где будет зарабатывать 32 миллиона в год

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Сообщается, что переход может состояться до конца февраля, так как трансферное окно в китайской лиге еще не закрыто. По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово отпустить 31-летнего англичанина.

    Заработная плата форварда в клубе из Поднебесной будет составлять 32 миллиона фунтов в год.

    В нынешнем сезоне АПЛ Руни провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных пасов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    18.02.2017 06:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +15

      KARE_pasan 19 февраля 2017, 12:28

      Китайскую лигу пора переименовывать в "Пенсионный фонд для футболистов".

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 18 февраля 2017, 19:58

      Портить карьеру в китайском клубе за деньги ..... , надо заканчивать в МЮ

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 февраля 2017, 12:21

      Нужно продавать. Да, конечно с точки зрения маркетинга будет небольшое провисание, но блин, за него можно лямов 50 фунтов спокойно получить с китайцев, без единого напряга! А если подраскрутить, то и все 60! А это очень не кислые деньги даже по нынешним футбольным меркам. Добавив ещё лямов 5 фунтов сверху, можно брать того же Гризманна летом. Вот и вся математика. По мне, так будет выгодно всем и клубу и Руни. Да и к тому же дикая ЗП Руни также уйдёт из расходов манков, что также будет плюсом для приобретения новых игроков.

      1
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 18 февраля 2017, 10:57

      Если в Манчестере уже все, то можно два варианта:

      Дело не в деньгах - Нужно перейти в Эвертон или в другой Английский и итальянский клуб (там ценят стариков-разбойников).

      Финансы вверх - можно играть в Китае как минимум 2 года заработав приличную сумму и при этом внести лепту в развитие Азиатского фута.

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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 18 февраля 2017, 09:39

      ох... как надоели глупые новости про КНР

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 18 февраля 2017, 08:29

      Лучше в эвертон возвращайся

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 февраля 2017, 08:21

      оставайся в англии

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 февраля 2017, 08:03

      Руни уже покупали Уральские пельмени,
      Вали, Руни, в Китай, скоро станешь ведь всем до фени.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 18 февраля 2017, 06:58

      От такого точно не откажется.

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