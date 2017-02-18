Руни может перейти в китайский клуб, где будет зарабатывать 32 миллиона в год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Сообщается, что переход может состояться до конца февраля, так как трансферное окно в китайской лиге еще не закрыто. По информации источника, руководство «красных дьяволов» готово отпустить 31-летнего англичанина.

Заработная плата форварда в клубе из Поднебесной будет составлять 32 миллиона фунтов в год.

В нынешнем сезоне АПЛ Руни провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных пасов.