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  • «Ювентус» стал вторым среди клубов топ-лиг по числу домашних побед кряду

«Ювентус» стал вторым среди клубов топ-лиг по числу домашних побед кряду

18 февраля 2017, 01:21
6

В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Палермо» (4:1) и обошел «Сент-Этьен» по длительности серии домашних побед в топ-чемпионатах Европы, приблизившись к рекордному показателю «Барселоны».

Сегодняшняя виктория стала для туринцев 29-й кряду, тогда как «Сент-Этьен» с 1974 по 1975 год побеждал в 28 поединках подряд в родных стенах.

Лидером по этому показателю остается «Барселона», одержавшая 39 побед подряд на домашнем стадионе в чемпионате Испании с 1958 по 1960 год.

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Источник: Squawka Football
Италия. Серия А Ювентус Палермо
Комментарии (6)
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artem 81
1487388148
топ клуб
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спанчес
1487392420
барселону не догонит ёпта
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agil
1487401716
когда ты на две головы выше всех конкурентов месте взятых....то о чем тут говорить....лучше бы без поражений попробовали выиграть чемпионат!!!!
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Avatar 2
1487427440
Это же ЮВЕ
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Cant Stop
1487524673
есть все шансы догнать барселону
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