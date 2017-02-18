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    «Ювентус» стал вторым среди клубов топ-лиг по числу домашних побед кряду

    В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Палермо» (4:1) и обошел «Сент-Этьен» по длительности серии домашних побед в топ-чемпионатах Европы, приблизившись к рекордному показателю «Барселоны».

    Сегодняшняя виктория стала для туринцев 29-й кряду, тогда как «Сент-Этьен» с 1974 по 1975 год побеждал в 28 поединках подряд в родных стенах.

    Лидером по этому показателю остается «Барселона», одержавшая 39 побед подряд на домашнем стадионе в чемпионате Испании с 1958 по 1960 год.

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    Источник: Squawka Football

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    18.02.2017 01:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 февраля 2017, 20:17

      есть все шансы догнать барселону

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 18 февраля 2017, 17:17

      Это же ЮВЕ

      1
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      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 10:08

      когда ты на две головы выше всех конкурентов месте взятых....то о чем тут говорить....лучше бы без поражений попробовали выиграть чемпионат!!!!

      0
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      Рейтинг: +120

      agil > BYAKONERI 18 февраля 2017, 11:22

      запаметовал... интересно тебе чего не хватает что ты такой грубиян!!!!??? почему сразу хамить ??? мне 33 года!!!! и ювентус я люблю не за это время а времена недведа и дель пьеро!!! и мне искренно жаль что они лигу не выиграли... молодой человек будте по вежливее

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 18 февраля 2017, 07:33

      барселону не догонит ёпта

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 февраля 2017, 06:22

      топ клуб

      0
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