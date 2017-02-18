«Ювентус» стал вторым среди клубов топ-лиг по числу домашних побед кряду

В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» разгромил «Палермо» (4:1) и обошел «Сент-Этьен» по длительности серии домашних побед в топ-чемпионатах Европы, приблизившись к рекордному показателю «Барселоны».

Сегодняшняя виктория стала для туринцев 29-й кряду, тогда как «Сент-Этьен» с 1974 по 1975 год побеждал в 28 поединках подряд в родных стенах.

Лидером по этому показателю остается «Барселона», одержавшая 39 побед подряд на домашнем стадионе в чемпионате Испании с 1958 по 1960 год.

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