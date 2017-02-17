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    Мутко: «Не надо пугать нашими фанатами»

    Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко высказался относительно фильма о российских фантах, показанного накануне на британском телевидении.

    «Налицо желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России. Пытаются найти какие-то слабые звенья, передернуть слова, вырвать фразы из контекста и интерпретировать их по своему усмотрению. Я скажу так – не надо пугать нашими фанатами.

    Они бывают эмоциональны, могут выйти за рамки, но я был в Марселе во время ЧЕ-2016 и видел множество фанатов, которые никому прохода не давали, оккупировали порт и пьяные танцевали на столах. Почему об этом никто не говорит? Это двойные стандарты.

    Считаю, нужно не поддаваться на провокации и спокойно готовиться к чемпионату мира», – заключил Мутко.

    Напомним, финальная часть ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2017 20:39
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 13:15

      Это уже политика тут футболом и не пахнет - Англия все не может успокоится - желчью исходит

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 февраля 2017, 00:09

      Покажи фильм без купюр по Первому каналу, чтобы избежать "двойных стандартов". Слабо?

      1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > la verdad 18 февраля 2017, 01:31

      А если это и правда фальшивка? Почему ты всегда за них, и против нас?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zeff 18 февраля 2017, 08:40

      Как может быть фальшивкой то, когда наш человек, лидер фанатской группировки, в открытую (на русском языке) угрожает другим людям расправой? Его кто-то за язык тянул? Я не всегда за них. Ещё раз повторю: надо делать правильные вещи, а не глядя, что делают другие, повторять худшее.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 февраля 2017, 23:46

      А почему бы англосаксам, грамотно не напомнить про трагедию в Эйзеле, в 1985 году, на матче финала КЧ, между Ювентусом и Ливерпулем.Там из-за беспорядков, спровоцированных англичанами, погибло 40 человек, ок. 600 раненых. В основном итальянцы.
      Англичан на 5 лет отстранили от футбола. Ливерпуль на 8.
      Английские фанаты всегда считались самыми отмороженными.
      Им бы сидеть тихо, а не пасквили про нас снимать.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zeff 18 февраля 2017, 00:08

      Надо и наших отстранить лет на пять. Ты к этому клонишь?

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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > la verdad 18 февраля 2017, 01:26

      Ну ты сравнил драку фанатов и тот английский беспредел с погибшими (40), ранеными (600). К тому же один из англичан был вооружен и пользовался револьвером. И ещё, в результате погрома, был разрушен стадион. Почти всех хулиганов отловили и дали хорошие срока до 10 лет. В Турции на матчах до поножовщины доходит. Игроки Генгама жаловались киевских фанатов. Те кидались камнями и выбегали на поле, мешая игре.
      Ты прекрасно понимаешь к чему я клоню.
      Нам не в чем оправдываться.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zeff 18 февраля 2017, 08:37

      Не надо кивать на других. Надо отвечать за СВОИ поступки. Убит человек в Марселе. Нам не в чем оправдываться???

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > la verdad 18 февраля 2017, 14:01

      Вот тебя несёт атирусской бредятиной!!Иди на английские и иные порталы и воняй там!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > джон базелон 18 февраля 2017, 14:52

      От тебя вообще гавном воняет, но можешь смердеть здесь. Я не против, Джон патриот :)))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > джон базелон 18 февраля 2017, 14:58

      Как обычно для такого патриота... Родился Васей, а хочется быть Джоном :))) Да?)

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      Рейтинг: +300

      Zeff > la verdad 18 февраля 2017, 19:13

      Убит нашими или просто погиб? И потом, я тебе просто скажу, они первые начали.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zeff 18 февраля 2017, 19:38

      Моё мнение- наши проявили тупость, когда полезли на английский сектор во время матча, тем самым попали под статью "попытка срыва международного спортивного мероприятия". Могли бы мочить друг друга вне стадиона. А тут... "Прославились" на весь мир. Может этого и хотели???

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      Рейтинг: +300

      Zeff > la verdad 18 февраля 2017, 20:03

      Я не знаю, помнишь ли ты 80-е годы. Англичан не просто так отстранили. Они последовательно к этому шли. Тот матч в 1985, был естественным завершением их предыдущих безобразий. Их болельщики всегда были известны, как хулиганы и провокаторы.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zeff 18 февраля 2017, 21:00

      Помню. Так мы к этому стремимся?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > la verdad 18 февраля 2017, 21:49

      К сожалению они дали "хороший" пример и нашим фанатам. Но на ЧЕ-16, на наших просто наехали. Это моё мнение.

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      Рейтинг: +91

      ijgiz > Zeff 19 февраля 2017, 13:16

      Им бы сидеть так нет - наши сидят пернуть боятся

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      Рейтинг: +91

      ijgiz > la verdad 19 февраля 2017, 13:19

      вы либералы в своем отечестве и соринику находите - а на западе и бревна не замечаете

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ijgiz 19 февраля 2017, 13:57

      ????

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ijgiz 19 февраля 2017, 13:59

      Я не считаю себя либералом. Понимаю, что любимое занятие необразованного человека - навешивать ярлыки и смотреть телевизор. Но я предпочитаю получать информацию из разных источников и самостоятельно делать выводы.

      0
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      Рейтинг: +11473

      alex1951 17 февраля 2017, 23:35

      У вас господин Мутко все полномочия,все вожжи,вся власть в ваших руках-
      осталось только голову включить....и порядок,
      справитесь?)))))

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 февраля 2017, 21:38

      Вот мне интересно, ну сняли они фильм, ну кого это напугает?
      Если мы захотим снять фильм про фанатов например Англии или Польши, то можно вообще матчи не проводить там.
      Ну я очень надеюсь, что поляки выйдут на 18, хоть бы им дали пизды!Ублюдки!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2017, 21:01

      " Пытаются найти какие-то слабые звенья"
      _Наше слабое звено искать не нужно,это вы

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 февраля 2017, 20:50

      Никчемное Муткосоздание. Высказалось оно. А где официальное заявление европроституткам от главы РФС?

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