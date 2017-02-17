Мутко: «Не надо пугать нашими фанатами»

Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко высказался относительно фильма о российских фантах, показанного накануне на британском телевидении.

«Налицо желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России. Пытаются найти какие-то слабые звенья, передернуть слова, вырвать фразы из контекста и интерпретировать их по своему усмотрению. Я скажу так – не надо пугать нашими фанатами.

Они бывают эмоциональны, могут выйти за рамки, но я был в Марселе во время ЧЕ-2016 и видел множество фанатов, которые никому прохода не давали, оккупировали порт и пьяные танцевали на столах. Почему об этом никто не говорит? Это двойные стандарты.

Считаю, нужно не поддаваться на провокации и спокойно готовиться к чемпионату мира», – заключил Мутко.

Напомним, финальная часть ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.