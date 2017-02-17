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Мутко: «Не надо пугать нашими фанатами»

17 февраля 2017, 20:39
25

Вице-премьер России и глава РФС Виталий Мутко высказался относительно фильма о российских фантах, показанного накануне на британском телевидении.

«Налицо желание дискредитировать и вмешаться в ситуацию в России. Пытаются найти какие-то слабые звенья, передернуть слова, вырвать фразы из контекста и интерпретировать их по своему усмотрению. Я скажу так – не надо пугать нашими фанатами.

Они бывают эмоциональны, могут выйти за рамки, но я был в Марселе во время ЧЕ-2016 и видел множество фанатов, которые никому прохода не давали, оккупировали порт и пьяные танцевали на столах. Почему об этом никто не говорит? Это двойные стандарты.

Считаю, нужно не поддаваться на провокации и спокойно готовиться к чемпионату мира», – заключил Мутко.

Напомним, финальная часть ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (25)
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Антибиотик
1487353842
Никчемное Муткосоздание. Высказалось оно. А где официальное заявление европроституткам от главы РФС?
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андрей андреев
1487354465
" Пытаются найти какие-то слабые звенья" _Наше слабое звено искать не нужно,это вы
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Munez89
1487356738
Вот мне интересно, ну сняли они фильм, ну кого это напугает? Если мы захотим снять фильм про фанатов например Англии или Польши, то можно вообще матчи не проводить там. Ну я очень надеюсь, что поляки выйдут на 18, хоть бы им дали пизды!Ублюдки!
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VVM1964
1487357798
КАКАЯ ТО АКТИВИЗАЦИЯ ОТ МУТКО , К ЧЕМУ БЫ ЭТО - ЯВНО НЕ К ДОБРУ .
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alex1951
1487363758
У вас господин Мутко все полномочия,все вожжи,вся власть в ваших руках- осталось только голову включить....и порядок, справитесь?)))))
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Zeff
1487364371
А почему бы англосаксам, грамотно не напомнить про трагедию в Эйзеле, в 1985 году, на матче финала КЧ, между Ювентусом и Ливерпулем.Там из-за беспорядков, спровоцированных англичанами, погибло 40 человек, ок. 600 раненых. В основном итальянцы. Англичан на 5 лет отстранили от футбола. Ливерпуль на 8. Английские фанаты всегда считались самыми отмороженными. Им бы сидеть тихо, а не пасквили про нас снимать.
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la verdad
1487365778
Покажи фильм без купюр по Первому каналу, чтобы избежать "двойных стандартов". Слабо?
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ijgiz
1487499311
Это уже политика тут футболом и не пахнет - Англия все не может успокоится - желчью исходит
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