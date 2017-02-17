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    Луис Адриано: «Спартак» будет на пике формы уже к матчу с «Краснодаром»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, как проходят тренировочные сборы команды. Напомним, что форвард отметился четырьмя голами в четырех контрольных матчах красно-белых.

    «Я счастлив работать с такими партнерами. Мне нравится то, что мы делаем на сборах. Я доволен всем, что происходит. Давайте предоставим решение тренеру, как мы будет играть – с одним или двумя нападающими. Для меня нет никаких проблем играть по одной схеме или по другой. Взаимодействие с Зе Луишем не представляет никаких сложностей. Он очень сильный нападающий. Повторюсь, что я хорошо себя чувствую, когда я один на острие, когда он на острие. Когда мы двоем играем – тоже классно.

    Сейчас работаем над физическими кондициями, закладываем фундамент, который позволит нам много бегать и не уставать в чемпионате. Думаю, нас очень грамотно подведут к старту чемпионата. Мы будем на пике формы уже к матчу с «Краснодаром». Уверен, что все будет хорошо», – сказал бразилец.

    Матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 5 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 12:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 18 февраля 2017, 11:13

      В Краснодаре просто обязаны выигрывать, это же СПАРТАК!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 17 февраля 2017, 20:18

      Надеемся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 февраля 2017, 18:42

      удачи Луис!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 17 февраля 2017, 18:11

      Меньше слов. Делом надо доказывать. Ростов доказал, что может играть 90 минут не останавливаясь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 февраля 2017, 16:35

      Радует настрой Адриано. Верим в Вас ребятки! Не подведите!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 февраля 2017, 16:18

      Так оно и будет. Все спартаковцы верят в это.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 февраля 2017, 16:17

      На мой взгляд ,со Спартаком сейчас больше вопросов чем ответов. Спартаку придется не сладко с Краснодаром . Огрехи в обороне видны не вооруженным глазом.

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > shurik45 17 февраля 2017, 17:30

      С Краснодаром, да еще и на выезде, всем не сладко приходится)

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 февраля 2017, 16:15

      А он откуда знает, когда пик формы у команды?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 февраля 2017, 13:39

      Дай вам Бог удачи

      4
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 17 февраля 2017, 13:27

      Вчера именно Зе Луиш выложил как на блюдечке шикарный голевой пас Адриано, так что работать в паре они могут очень полезно.

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