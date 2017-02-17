Луис Адриано: «Спартак» будет на пике формы уже к матчу с «Краснодаром»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, как проходят тренировочные сборы команды. Напомним, что форвард отметился четырьмя голами в четырех контрольных матчах красно-белых.

«Я счастлив работать с такими партнерами. Мне нравится то, что мы делаем на сборах. Я доволен всем, что происходит. Давайте предоставим решение тренеру, как мы будет играть – с одним или двумя нападающими. Для меня нет никаких проблем играть по одной схеме или по другой. Взаимодействие с Зе Луишем не представляет никаких сложностей. Он очень сильный нападающий. Повторюсь, что я хорошо себя чувствую, когда я один на острие, когда он на острие. Когда мы двоем играем – тоже классно.

Сейчас работаем над физическими кондициями, закладываем фундамент, который позволит нам много бегать и не уставать в чемпионате. Думаю, нас очень грамотно подведут к старту чемпионата. Мы будем на пике формы уже к матчу с «Краснодаром». Уверен, что все будет хорошо», – сказал бразилец.

Матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 5 марта.