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  • Луис Адриано: «Спартак» будет на пике формы уже к матчу с «Краснодаром»

Луис Адриано: «Спартак» будет на пике формы уже к матчу с «Краснодаром»

17 февраля 2017, 12:45
13

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, как проходят тренировочные сборы команды. Напомним, что форвард отметился четырьмя голами в четырех контрольных матчах красно-белых.

«Я счастлив работать с такими партнерами. Мне нравится то, что мы делаем на сборах. Я доволен всем, что происходит. Давайте предоставим решение тренеру, как мы будет играть – с одним или двумя нападающими. Для меня нет никаких проблем играть по одной схеме или по другой. Взаимодействие с Зе Луишем не представляет никаких сложностей. Он очень сильный нападающий. Повторюсь, что я хорошо себя чувствую, когда я один на острие, когда он на острие. Когда мы двоем играем – тоже классно.

Сейчас работаем над физическими кондициями, закладываем фундамент, который позволит нам много бегать и не уставать в чемпионате. Думаю, нас очень грамотно подведут к старту чемпионата. Мы будем на пике формы уже к матчу с «Краснодаром». Уверен, что все будет хорошо», – сказал бразилец.

Матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» пройдет 5 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Адриано Луис
Комментарии (13)
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Клим Чугункин.
1487325059
Посмотрим,как Краснодар выспится на Пищевике.
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oyabun
1487327272
Вчера именно Зе Луиш выложил как на блюдечке шикарный голевой пас Адриано, так что работать в паре они могут очень полезно.
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Диктор
1487327949
Дай вам Бог удачи
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VVM1964
1487332447
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ , ЧТО ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА , А МАТЧ С КРАСНОДАРОМ ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЧИТ И В ПЛАНЕ ПСИХОЛОГИИ И В ТУРНИРНОМ РАСКЛАДЕ .
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shurik45
1487337466
На мой взгляд ,со Спартаком сейчас больше вопросов чем ответов. Спартаку придется не сладко с Краснодаром . Огрехи в обороне видны не вооруженным глазом.
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RedWhiteFans2
1487337506
Так оно и будет. Все спартаковцы верят в это.
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ivanthebest
1487338558
Радует настрой Адриано. Верим в Вас ребятки! Не подведите!
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ViktorMG
1487344288
Меньше слов. Делом надо доказывать. Ростов доказал, что может играть 90 минут не останавливаясь.
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_peretrukhin8
1487351903
Надеемся
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solyh-1962
1487405615
В Краснодаре просто обязаны выигрывать, это же СПАРТАК!!!
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