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    Коченков: «За все время в «Томи» не получил не рубля»

    Голкипер «Локомотива» Антон Коченков, выступавший в «Томи» на правах аренды, рассказал о финансовых проблемах томского клуба. По словам вратаря, он не получил ни одной зарплаты за время пребывания в команде.

    – Ситуация очень трудная. За все время пребывания в «Томи» мы не получили ни рубля! Все это тянется с июня месяца! Представляете? Сейчас все затихло, поэтому хочу вновь обратить внимание футбольной общественности на эту проблему.

    – Что говорит руководство клуба?

    – Все время что-то обещает. Сначала говорили, что заплатят в сентябре, затем все переносилось – на неделю, месяц… Все накапливалось. В последний раз говорили, что начнут рассчитываться на этой неделе. Но она уже подходит к концу. Мне просто очень хочется услышать объяснений от президента клуба – губернатора Томской области. Что стало с бюджетом? Почему нет денег? Кто ответит нам на этот вопрос? Я-то еще вернулся в «Локомотив». А что делать тем, кто остался в «Томи»?

    – Губернатор региона сказал: «Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, а наши томские футболисты получили по два миллиона в месяц каждый»…

    – Странная фраза. Хотя бы потому, что нам ничего не заплатили! О чем он говорит?! Я уже сказал, что мы ничего не получили с июня. Девять месяцев без зарплаты… Все на взводе. С нами встречался помощник губернатора в конце ноября, говорил, что вопрос решится. Но мы ему не поверили и подали заявление в Палату по разрешению споров РФС. Надеюсь, что хоть что-то изменится. Может быть, Виталий Леонтьевич Мутко повлияет на ситуацию. Может быть, правоохранительные органы начнут расследование.

    – Руководство «Томи» просило вас простить часть долга?

    – Ситуация такая. Когда мы только расторгли контракт с клубом, нам полагалась компенсация в размере трех зарплат. Разговаривали с руководителями «Томи». Я сказал, что если мне вернут все мною заработанное в Томске, я откажусь от этой компенсации. А простить долг? Почему я должен не получить, скажем, 50 процентов своей зарплаты? Мы же играли, тренировались. И, кстати, на первом этапе у нас неплохо получалось.

    – Допускаете, что «Томь» просто может исчезнуть?

    – Команда не может заявить новичков, идет на последнем месте. Подвижек никаких не видно… Исчезнуть? К сожалению, все к этому и идет.

    «Томь» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 22:30
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