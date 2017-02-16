Булыкин: «Гений Бердыева может довести «Ростов» до финала Лиги Европы»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин допускает, что при прочих равных «Ростов» может забраться высоко по турнирной сетке текущего розыгрыша Лиги Европы.

«Первый раунд ростовчане должны пройти, дальше могут возникнуть сложности. А если «Ростов» выйдет после зимней паузы во всеоружии? Гений Бердыева может проявиться где угодно и довести команду до небывалых высот. Финал Лиги Европы – почему нет. Будем надеяться, что тренерский фактор поможет дончанам», – заключил Булыкин.

Напомним, что соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы выступает чешская «Спарта». Первый матч соперники проведут сегодня в Ростове-на-Дону. Начало встречи – 21:00 по московскому времени.