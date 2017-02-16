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    Булыкин: «Гений Бердыева может довести «Ростов» до финала Лиги Европы»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин допускает, что при прочих равных «Ростов» может забраться высоко по турнирной сетке текущего розыгрыша Лиги Европы.

    «Первый раунд ростовчане должны пройти, дальше могут возникнуть сложности. А если «Ростов» выйдет после зимней паузы во всеоружии? Гений Бердыева может проявиться где угодно и довести команду до небывалых высот. Финал Лиги Европы – почему нет. Будем надеяться, что тренерский фактор поможет дончанам», – заключил Булыкин.

    Напомним, что соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы выступает чешская «Спарта». Первый матч соперники проведут сегодня в Ростове-на-Дону. Начало встречи – 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2017 13:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 22:45

      Даже до Булыки дошло! Странновато как-то!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 февраля 2017, 21:18

      Хорошее начало.........Молодцы Ростовчане!!!!

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 16 февраля 2017, 17:50

      А почему бы и нет!ЦСКА и Зенит были,пора и Ростову стать!

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 февраля 2017, 17:22

      Ростов конечно молодцы, но горячку пороть не стоит. Какой финал? Курбан конечно топовый, но играют в футбол исполнители, а они при всём уважении в Ростове далеки от топ-уровня. Выйдут в 1/8 уже будет хорошо. А то вечно наши любят клоуны шапками всех закидывать, а не смотреть правде в лицо. Удачи сегодня Ростову, будем за Вас болеть, как и за 2 других наших клуба.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 февраля 2017, 17:16

      Надеемся на успех Ростова....удачи ребятам)))

      2
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      Рейтинг: +120

      agil 16 февраля 2017, 16:06

      симеоне всему миру доказал что тренер может добиваться успеха своими идеями.....так почему гений Бердыев может это не показат?

      2
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      Рейтинг: +390

      fantom23 16 февраля 2017, 15:56

      Удачи Ростову!!!Так же удачи Быкам и Зениту!!!!!!!!!!!!Болеем всем сердцем за наших в Европе!!!!

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      Рейтинг: +116

      Pirboy 16 февраля 2017, 15:47

      Бекиевич, удачи Вам и команде ФК Ростов!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 февраля 2017, 15:40

      В прошлом году так Краснодар думал, что сейчас быстро Спарту проскочит, а там уже видно будет.
      Расслаблять булки можно будет только после окончания ответного матча.
      Ну или 4-0 или 5-1 как это было днями ранее в ЛЧ.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 февраля 2017, 15:21

      Наверное,все же не может...Для РФПЛ у Ростова добротный подбор исполнителей при всех здоровых, но для Европы это все же не тот уровень...Хотя хочется,чтобы мое мнение было ошибочно.

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