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  • Булыкин: «Гений Бердыева может довести «Ростов» до финала Лиги Европы»

Булыкин: «Гений Бердыева может довести «Ростов» до финала Лиги Европы»

16 февраля 2017, 13:54
24

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин допускает, что при прочих равных «Ростов» может забраться высоко по турнирной сетке текущего розыгрыша Лиги Европы.

«Первый раунд ростовчане должны пройти, дальше могут возникнуть сложности. А если «Ростов» выйдет после зимней паузы во всеоружии? Гений Бердыева может проявиться где угодно и довести команду до небывалых высот. Финал Лиги Европы – почему нет. Будем надеяться, что тренерский фактор поможет дончанам», – заключил Булыкин.

Напомним, что соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы выступает чешская «Спарта». Первый матч соперники проведут сегодня в Ростове-на-Дону. Начало встречи – 21:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Спарта Булыкин Дмитрий
Комментарии (24)
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and4ever86
1487242714
Вот, первый нормальный эксперт в российском футболе!
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Gullit 76
1487243675
Может,но может ресурса состава просто не хватить.Надеюсь сегодня отомстят за Краснодар.
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Sergej-74
1487244749
удачи всем нашим командам сегодня
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Pro100Kid
1487247676
Наверное,все же не может...Для РФПЛ у Ростова добротный подбор исполнителей при всех здоровых, но для Европы это все же не тот уровень...Хотя хочется,чтобы мое мнение было ошибочно.
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Pirboy
1487249272
Бекиевич, удачи Вам и команде ФК Ростов!!!!!!!!!!!!!!
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fantom23
1487249787
Удачи Ростову!!!Так же удачи Быкам и Зениту!!!!!!!!!!!!Болеем всем сердцем за наших в Европе!!!!
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agil
1487250370
симеоне всему миру доказал что тренер может добиваться успеха своими идеями.....так почему гений Бердыев может это не показат?
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a-rakhmatov
1487254603
Надеемся на успех Ростова....удачи ребятам)))
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ivanthebest
1487254966
Ростов конечно молодцы, но горячку пороть не стоит. Какой финал? Курбан конечно топовый, но играют в футбол исполнители, а они при всём уважении в Ростове далеки от топ-уровня. Выйдут в 1/8 уже будет хорошо. А то вечно наши любят клоуны шапками всех закидывать, а не смотреть правде в лицо. Удачи сегодня Ростову, будем за Вас болеть, как и за 2 других наших клуба.
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kazak161
1487256611
А почему бы и нет!ЦСКА и Зенит были,пора и Ростову стать!
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