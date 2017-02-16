«Зенит» на выезде сыграет с «Андерлехтом»

Внимание российских болельщиков сегодня будет приковано к матчам Лиги Европы. В заключительном из них «Зенит» на выезде встретится в 1/16 финала турнира с «Андерлехтом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Андерлехт» – «Зенит». Начало в 23:05, не пропустите!