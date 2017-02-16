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    «Зенит» на выезде сыграет с «Андерлехтом»

    Внимание российских болельщиков сегодня будет приковано к матчам Лиги Европы. В заключительном из них «Зенит» на выезде встретится в 1/16 финала турнира с «Андерлехтом».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Андерлехт» – «Зенит». Начало в 23:05, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 22:20
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +377

      bringing 17 февраля 2017, 00:32

      Мешки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2017, 23:37

      спокойной ночи, кривоногие ушлёпки!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2017, 23:24

      надо было Курбана Бекиевича в Бельгию пригласить, на помощь Луческе....
      рассказал бы как играть с потными андерлехтами))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 16 февраля 2017, 23:13

      Просто дно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2017, 23:11

      началось в деревне утро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2017, 23:10

      козлы!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 23:08

      Видели?Показывают что уже 1:3 во дают!Это доброе знаменье!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Marqello 16 февраля 2017, 23:15

      на экране показывали на 1 минуте.Сбой системы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Marqello 16 февраля 2017, 23:15

      Что мадам скажите теперь про Зеню?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Marqello 16 февраля 2017, 23:27

      Тебе не ведомо о чем он. Напомни мне с кем все таки Краснодар играет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2017, 23:08

      видали, какой Артёмка важный вышел?))))) КОПИТАН))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > семёнычев 17 февраля 2017, 00:05

      Неправильно написано. Правильно - "КОПЫТАН" Ха.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 16 февраля 2017, 23:01

      Молодцы Ростовчане и Краснодар! Желаю Зениту повторить их успех!!!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 22:59

      Южане своих соперников победили,теперь Ваша очередь!Победы Зениту!

      0
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