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«Зенит» на выезде сыграет с «Андерлехтом»

16 февраля 2017, 22:20
29

Внимание российских болельщиков сегодня будет приковано к матчам Лиги Европы. В заключительном из них «Зенит» на выезде встретится в 1/16 финала турнира с «Андерлехтом».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Андерлехт» – «Зенит». Начало в 23:05, не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Андерлехт
Комментарии (29)
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Den Bull
1487234869
Удачи нам!!!
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vinnik1209
1487236881
Ребята порвите их!!!!!!!
Ответить
spaike
1487238612
Зенит должен победить!
Ответить
vladimir-7
1487242457
Болеем за Зенит.
Ответить
paracetamol
1487247672
Надо писать: «Зенит» на выезде выиграет у «Андерлехта»
Ответить
VVM1964
1487252045
КРАСИВОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ ИГРЫ И КОНЕЧНО ПОБЕДЫ ЗЕНИТУ !
Ответить
Burunduk
1487275287
Молодцы Ростовчане и Краснодар! Желаю Зениту повторить их успех!!!
Ответить
and4ever86
1487275982
Просто дно...
Ответить
семёнычев
1487276690
надо было Курбана Бекиевича в Бельгию пригласить, на помощь Луческе.... рассказал бы как играть с потными андерлехтами))))
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семёнычев
1487277425
спокойной ночи, кривоногие ушлёпки!!!!!!
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