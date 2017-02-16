Зидан назвал победу над «Наполи» справедливой

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что его команда заслуженно одержала победу в 1/8 финала Лиги чемпионов над «Наполи» (3:1).

«Мы провели великолепный матч. Не знаю, был ли это лучший поединок за последнее время. Но мы хорошо начали. Обидно, что пропустили быстрый гол, но мы быстро реабилитировались. Мы сумели победить. Это справедливый результат. Нам еще предстоит ответный матч в гостях. Еще ничего не решено. Но у нас есть преимущество в два мяча. Нужно им воспользоваться и завоевать путевку в следующий раунд.

Я все еще считаю, что шансы команд остаются 50 на 50. «Наполи» еще доставит нам трудности на своем стадионе. Я бы хотел, чтобы сегодня мы не пропустили. В общем вопрос о победителе остается на 100 процентов открытым.

Бензема? Он доказал, что у него сильный характер. Последнее время его критикуют. Он смог ответить на это наилучшим образом. Он забил очень важный гол. Надеялся, что он сможет забить больше, ведь он этого заслуживает. Он создавал постоянную угрозу сопернику.

Хамес Родригес также проявил себя очень хорошо. Когда у него был мяч, то команда могла чувствовать себя спокойно, особенно в первой половине. На самом деле я доволен всеми игроками», – сказал Зидан после финального свистка.

Ответная встреча пройдет в Неаполе 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.