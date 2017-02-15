Источник: Коста не подписывал нового контракта с «Челси», но переговоры ведутся

Нападающий «Челси» Диего Коста пока не подписывал нового соглашения с лондонским клубом. Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний испанец подписал с синими новый контракт, рассчитанный на пять лет. Кроме того, отмечалось, что недельный оклад форварда вырос до 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

По информации источника, на данный момент стороны действительно ведут переговорный процесс, однако сделка еще не завершена.

Действующее соглашение Косты с «Челси» истекает летом 2019 года. За лондонский клуб испанец выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за синих в АПЛ 23 матча, в которых записал на свой счет 15 голов и шесть результативных передач.