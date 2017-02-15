Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаэссон: «Краснодар» для карьеры – это отличный шаг вперед»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон рассказал о том, что мог оказаться в составе столичного ЦСКА, но после предварительных переговоров дело до конкретики так и не дошло.

    «У меня и правда было несколько предложений, «Краснодар» оказался лучшим вариантом. Знаю, что ЦСКА интересовался мной, но ничего более. До переговоров дело не дошло.

    Почему я выбрал «Краснодар»? Мне нравятся большие амбиции клуба. Прекрасная инфраструктура, отличные стадион, база, академия. Думаю, эта команда мне подходит. Уверен, что смогу развиваться в «Краснодаре». Для карьеры это отличный шаг вперед», – рассказал Клаэссон.

    Напомним, что шведский футболист подписал контракт с «Краснодаром» в конце января.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2017 06:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 15 февраля 2017, 08:28

      удачи тебе, парень...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11