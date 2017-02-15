Клаэссон: «Краснодар» для карьеры – это отличный шаг вперед»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон рассказал о том, что мог оказаться в составе столичного ЦСКА, но после предварительных переговоров дело до конкретики так и не дошло.

«У меня и правда было несколько предложений, «Краснодар» оказался лучшим вариантом. Знаю, что ЦСКА интересовался мной, но ничего более. До переговоров дело не дошло.

Почему я выбрал «Краснодар»? Мне нравятся большие амбиции клуба. Прекрасная инфраструктура, отличные стадион, база, академия. Думаю, эта команда мне подходит. Уверен, что смогу развиваться в «Краснодаре». Для карьеры это отличный шаг вперед», – рассказал Клаэссон.

Напомним, что шведский футболист подписал контракт с «Краснодаром» в конце января.