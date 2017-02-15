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Экс-форвард «Локомотива» оштрафован на 200 фунтов за кражу

15 февраля 2017, 01:43
2

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной Шотландии Гарри О'Коннор, являющийся в настоящее время играющим тренером «Селкерка», будет вынужден заплатить штраф в размере 200 фунтов стерлингов за совершение кражи одежды. При этом судом Эдинбурга было принято во внимание чистосердечное признание 33-летнего шотландца и его активное пособничество следствию. Вдобавок футболист выплатит из собственного кармана дополнительно 700 фунтов за пиджак, который он украл, но так и не вернул.

Это не первое привлечение О’Коннор к ответственности за нарушение закона. Будучи игроком «Бирмингема» он употреблял кокаин, из-за чего не прошел допинг-тест. А позже в «Хиберниане» задерживался правоохранительными органами за хранение наркотиков.

Напомним, 33-летний британец защищал цвета железнодорожников с 2006 по 2007 год.

Источник: BBC
Шотландия О`Коннор Гарри
Комментарии (2)
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Puteec
1487130099
Гол как сокол.Одеть нечего.
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KROFF
1487134337
Селекционный отдел Локомотива не дремот..надож было такой "бриллиант" отыскать.
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