Адвокат: «С российскими командами следует действовать с осторожностью»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» подчеркнул, что с российскими командами следует действовать осторожно.

Встреча состоится в четверг, 16 февраля, в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

«В матчах с российскими командами следует всегда действовать с осторожностью. «Краснодар» может преподнести много сюрпризов, особенно касательно физической подготовки. Его игроки действуют быстро, активно задействуя фланги, и в этом наша с ним схожесть. Никогда не нужно недооценивать противника, надо сражаться все 90 минут абсолютно в каждом поединке», – приводит слова Адвоката Kanalahaber.

Напомним, что с 2006 по 2009 года голландский специалист возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 руководил сборной России.