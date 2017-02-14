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    Адвокат: «С российскими командами следует действовать с осторожностью»

    Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром» подчеркнул, что с российскими командами следует действовать осторожно.

    Встреча состоится в четверг, 16 февраля, в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «В матчах с российскими командами следует всегда действовать с осторожностью. «Краснодар» может преподнести много сюрпризов, особенно касательно физической подготовки. Его игроки действуют быстро, активно задействуя фланги, и в этом наша с ним схожесть. Никогда не нужно недооценивать противника, надо сражаться все 90 минут абсолютно в каждом поединке», – приводит слова Адвоката Kanalahaber.

    Напомним, что с 2006 по 2009 года голландский специалист возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 руководил сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 февраля 2017, 21:41

      О,какие люди пожалуют в Краснодар...Дик Адвокат!!!Милости просим,надеюсь встретим с хлебом,солью и голами в гостевые ворота)))

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    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 15 февраля 2017, 00:24

      Дик в курсе дела.

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