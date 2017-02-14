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    Хуснуллин: «На поле «Лужников» можно играть уже сейчас»

    Стадион «Лужники» могут сдать в эксплуатацию до конца первого полугодия. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    «Все строительные работы в «Лужниках» уже завершены, ведется монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка. У нас нет никаких сомнений в том, что до конца первого полугодия стадион будет сдан, хотя фактически на поле можно играть уже сейчас.

    Уже в апреле мы продолжим работы по благоустройству. В будущем нам предстоит разместить на территории комплекса большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны вип-гостей и разгрузки мультимедийного оборудования», — приводит слова Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 11:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 февраля 2017, 13:15

      Раз можно играть в Лужниках сечас, значит Мэр Москвы С.Собянин каждый день
      с лопатой чистит футбольное поле от снега. А в какие деньги обошлась эта реконструкция стадиона Лужники?

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > vladimir-7 14 февраля 2017, 13:23

      Это народу знать не обязательно, это знают те, кто строил. А народ должен радоваться, что стадион есть.
      "Что бы не случилось, у нас всегда праздник" Е. Шварц "Дракон"

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 14 февраля 2017, 13:04

      так пускай играют )))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2017, 12:44

      Да можно было и всю зиму играть и без стадиона.Вся страна так играет - наш подход!

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 14 февраля 2017, 11:57

      Хуснуллин: «На поле «Лужинков» можно играть уже сейчас»

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Genchik92 14 февраля 2017, 11:57

      ахах

      0
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