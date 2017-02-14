Хуснуллин: «На поле «Лужников» можно играть уже сейчас»

Стадион «Лужники» могут сдать в эксплуатацию до конца первого полугодия. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Все строительные работы в «Лужниках» уже завершены, ведется монтаж инженерного оборудования, заканчивается внутренняя отделка. У нас нет никаких сомнений в том, что до конца первого полугодия стадион будет сдан, хотя фактически на поле можно играть уже сейчас.

Уже в апреле мы продолжим работы по благоустройству. В будущем нам предстоит разместить на территории комплекса большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны вип-гостей и разгрузки мультимедийного оборудования», — приводит слова Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.