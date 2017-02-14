Агент: «Шандао не собирается покидать «Анжи» этой зимой»

Агент защитника «Анжи» Шандао Ренато Фигаредо рассказал о планах своего клиента на ближайшее будущее. По словам представителя футболиста, бразилец не собирается уходить из клуба во время зимнего трансферного окна.

«У Шандао были предложения от других клубов в ходе нынешнего трансферного окна, но ни одно из них нас не устроило. Контракт игрока с клубом будет действовать еще два года, Шандао не собирается покидать клуб этой зимой. Также в апреле он получит итальянский паспорт, который поможет ему в будущем», – заявил агент.

В первой части сезона бразилец сыграл в пяти матчах РФПЛ.