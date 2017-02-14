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    Агент: «Шандао не собирается покидать «Анжи» этой зимой»

    Агент защитника «Анжи» Шандао Ренато Фигаредо рассказал о планах своего клиента на ближайшее будущее. По словам представителя футболиста, бразилец не собирается уходить из клуба во время зимнего трансферного окна.

    «У Шандао были предложения от других клубов в ходе нынешнего трансферного окна, но ни одно из них нас не устроило. Контракт игрока с клубом будет действовать еще два года, Шандао не собирается покидать клуб этой зимой. Также в апреле он получит итальянский паспорт, который поможет ему в будущем», – заявил агент.

    В первой части сезона бразилец сыграл в пяти матчах РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2017 11:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 февраля 2017, 13:47

      Лучше бы в Кубани остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 февраля 2017, 13:06

      А куда он может уйти, окно в Европе закрылось? Вот получит итальянский паспорт, тогда и рванет в ЕС.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 14 февраля 2017, 12:56

      Он нужен Анжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 14 февраля 2017, 12:05

      Красава!

      0
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