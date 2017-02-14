«ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и каталонской «Барселоной». В последний раз команды встречались в сезоне 2014-2015 на стадии 1/4 финала турнира. Обе встречи выиграла «Барселона» (2:0 в Испании и 3:1 во Франции).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:45. Не пропустите!