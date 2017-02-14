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    «ПСЖ» примет «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и каталонской «Барселоной». В последний раз команды встречались в сезоне 2014-2015 на стадии 1/4 финала турнира. Обе встречи выиграла «Барселона» (2:0 в Испании и 3:1 во Франции).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2017 22:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 февраля 2017, 00:37

      Энрике одной рукой цепляется за кресло.Не совершат практически невозможное в ответном матче - ему такой позор не простят!ПСЖ с Великой победой!

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 15 февраля 2017, 00:17

      Это просто б...роституция какое-то! Я просто п..оху.д.ела! Барселона, ты - переодетый Спартак!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 15 февраля 2017, 00:34

      Мадемуазель, не худейте так сильно, всё это - мастерский стратегический ход... Дома Барселона неспеша спустится с горы и выиграет... Делайте ставки на Спартак. Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2017, 23:27

      2:0 - так даже веселее.Теперь Барсе придётся напрячься.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 февраля 2017, 22:42

      Барсу с Месси не обыграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 14 февраля 2017, 22:37

      Без ибры и с кривым Кавани шансов меньше... ждём отличного футбола!!!

      -1
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      Рейтинг: +36

      Dimuldos 14 февраля 2017, 22:18

      3:1 парижане, раз в год и палка стреляет)

      2
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      Рейтинг: +36

      Dimuldos > VVM1964 14 февраля 2017, 22:43

      Сейчас увидим))

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 14 февраля 2017, 22:09

      Посмотрим

      1
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 14 февраля 2017, 21:41

      Да и - даже Леониду - можно кислород перекрыть..

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      Рейтинг: +102

      Андрей32 14 февраля 2017, 15:16

      Вряд ли ПСЖ что-то светит сегодня. Хотелось бы, чтобы Леонид очередным штрафным порадовал

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 14 февраля 2017, 11:26

      Ничья 1-1

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