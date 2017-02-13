Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лацио» заинтересован в трансфере «нового Доннаруммы»

    Голкипер «Тулузы» Альбан Лафон, имеющий прозвище «новый Доннарумма», может перейти в итальянский «Лацио». Римский клуб рассматривает вратаря в качестве одного из кандидатов на замену Федерико Маркетти, который может летом уйти из клуба. Сообщается, что голкипер «Дженоа» Маттиа Перин и вратарь «Ювентуса» Нето тоже находятся в списке интересов «Лацио».

    Альбан Лафон – самый молодой голкипер в истории Лиги 1. На момент дебюта в турнире ему исполнилось 16 лет 10 месяцев и 5 дней. За свой ранний выход во взрослый футбол он получил от журналистов прозвище «новый Доннарумма».

    В нынешнем сезоне Лафон провел в Лиге 1 25 матчей. Шесть из них француз отыграл на ноль. Стоимость Лафона составляет 6,5 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 15:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 13 февраля 2017, 17:15

      Еще сам Донарумма Донаруммой не стал !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 февраля 2017, 16:41

      А следующий успешный молодой вратарь получит прозвище "новый Лафон".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 13 февраля 2017, 15:06

      !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 13 февраля 2017, 15:05

      я смотю "новый Буффон" стал иконой,что Лафона уже "новым Доннаруммой" прозывают

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      Godric > KingRey21 13 февраля 2017, 15:12

      Парня явно не только из-за возраста на момент дебюта так прозвали. Хорошо играет для своих лет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11