«Лацио» заинтересован в трансфере «нового Доннаруммы»

Голкипер «Тулузы» Альбан Лафон, имеющий прозвище «новый Доннарумма», может перейти в итальянский «Лацио». Римский клуб рассматривает вратаря в качестве одного из кандидатов на замену Федерико Маркетти, который может летом уйти из клуба. Сообщается, что голкипер «Дженоа» Маттиа Перин и вратарь «Ювентуса» Нето тоже находятся в списке интересов «Лацио».

Альбан Лафон – самый молодой голкипер в истории Лиги 1. На момент дебюта в турнире ему исполнилось 16 лет 10 месяцев и 5 дней. За свой ранний выход во взрослый футбол он получил от журналистов прозвище «новый Доннарумма».

В нынешнем сезоне Лафон провел в Лиге 1 25 матчей. Шесть из них француз отыграл на ноль. Стоимость Лафона составляет 6,5 миллионов евро.