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    Джикия: «Джано помог мне освоиться в команде. Мы сразу сдружились»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия, перешедший в текущее трансферное окно из «Амкара», заявил, что освоиться в новом клубе ему помог полузащитник Джано Ананидзе.

    «С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде. Мы сдружились сразу. Живем в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне все же проще общаться на русском, а Джано – на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит «ихний». Я его все время поправляю. Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Все никак не выучу», – заявил футболист.

    23-летний Джикия в текущем сезоне РФПЛ провел 16 матчей и забил один гол.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.02.2017 19:16
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