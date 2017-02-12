Джикия: «Джано помог мне освоиться в команде. Мы сразу сдружились»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, перешедший в текущее трансферное окно из «Амкара», заявил, что освоиться в новом клубе ему помог полузащитник Джано Ананидзе.

«С первых дней Джано взял надо мной шефство, помог освоиться в команде. Мы сдружились сразу. Живем в одном номере. Правда, не сказал бы, что говорим на одном языке. Мне все же проще общаться на русском, а Джано – на грузинском. Вот и получается у нас всегда такой смешанный русско-грузинский диалог. Джано, например, говорит «ихний». Я его все время поправляю. Ему же постоянно приходится мне объяснять, как правильно произносятся грузинские слова. Все никак не выучу», – заявил футболист.

23-летний Джикия в текущем сезоне РФПЛ провел 16 матчей и забил один гол.