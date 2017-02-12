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    Анри: «Ткнул пальцем в грудь Канте, чтобы убедиться, что он настоящий»

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о своей встрече с полузащитником «Челси» Н'Голо Канте. По словам Анри, 25-летний француз обладает особенными качествами.

    «На прошлой неделе я побывал на базе «Челси», чтобы встретиться с Азаром, и увидел Канте, который блуждал по раздевалке. Я подошел к нему и ткнул пальцем в грудь,чтобы проверить, что он настоящий. Он посмеялся.

    Обычно людей не замечают игроков такого типа. Однако Н'Голо настолько особенный, что его невозможно не заметить», – сказал Анри.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Канте провел 23 матча, в которых забил один гол.

    Источник: The Sun

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    12.02.2017 13:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +132

      murakami777 13 февраля 2017, 17:19

      да, отличный опорник...жаль в Арсенал так и не попал, а как Лестер шатнуло после его ухода

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 23:09

      гаттузо ...только минус провакации и плюс супер видение поле и умение начинать атаки

      2
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 12 февраля 2017, 18:34

      Канте бульдог)))

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 12 февраля 2017, 16:26

      хорошо ножом не ткнул)))

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Berikosha 13 февраля 2017, 00:54

      Анри тебе не кавказец какой нибудь там,чтоб ножами пырять)!))

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 февраля 2017, 14:45

      Человек-напалм

      0
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