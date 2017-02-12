Анри: «Ткнул пальцем в грудь Канте, чтобы убедиться, что он настоящий»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри рассказал о своей встрече с полузащитником «Челси» Н'Голо Канте. По словам Анри, 25-летний француз обладает особенными качествами.

«На прошлой неделе я побывал на базе «Челси», чтобы встретиться с Азаром, и увидел Канте, который блуждал по раздевалке. Я подошел к нему и ткнул пальцем в грудь,чтобы проверить, что он настоящий. Он посмеялся.

Обычно людей не замечают игроков такого типа. Однако Н'Голо настолько особенный, что его невозможно не заметить», – сказал Анри.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Канте провел 23 матча, в которых забил один гол.