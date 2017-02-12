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    Насри не уверен, что вернется в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Севильи» Самир Насри затронул тему своего возможного возвращения в «Манчестер Сити». Француз выступает за испанский клуб на правах аренды.

    «Сейчас я сосредоточен только на нынешнем отрезке своей карьеры. Я должен сохранять спокойствие и делать хорошо работу и во второй половине сезона. Не знаю, что будет летом, сейчас я счастлив», – заявил Насри.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    12.02.2017 08:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 12 февраля 2017, 09:59

      Конечно не уверен, дисквалифицируют и вообще никуда уже не вернется...

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