Насри не уверен, что вернется в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Севильи» Самир Насри затронул тему своего возможного возвращения в «Манчестер Сити». Француз выступает за испанский клуб на правах аренды.

«Сейчас я сосредоточен только на нынешнем отрезке своей карьеры. Я должен сохранять спокойствие и делать хорошо работу и во второй половине сезона. Не знаю, что будет летом, сейчас я счастлив», – заявил Насри.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.