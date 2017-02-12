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    Фердинанд: «Социальные сети важны для сегодняшних футболистов. Я хотел бы, чтобы они были консервативны в этом отношении»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал активность хавбека Поля Погба в социальных сетях.

    «Я познакомился с Полем в «Юнайтед», когда он был совсем ребенком. Тогда я позволял себе осуждать его поведение. Он из тех футболистов, которых можно сколько угодно поставить на месте, но его это нисколько не заденет его врожденной уверенности в себе. В какой-то степени, это высокомерие может помочь ему стать великим игроком.

    С момента знакомства в Манчестере прошло много времени, и я пришел к выводу, что мне надо было принимать во внимание факт, что он представляет новую эпоху. Для сегодняшних футболистов важно присутствие в социальных сетях. Но лично я хотел бы, чтобы они были консервативны в этом отношении», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

    Погба был игроком манчестерского клуба с 2009-го по 2012-й год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2017 01:39
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