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    Неймар превзошел Роналдиньо по голам за «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Неймар забил свой 95-й гол в составе сине-гранатовых, поразив ворота «Алавеса» (6:0) в матче 22-го тура Примеры. Этот мяч позволил бразильцу обойти своего соотечественника Роналдиньо (94 гола) по числу точных ударов в футболке каталонского клуба.

    Звание самого результативного футболиста «блауграны» в настоящее время носит форвард Лионель Месси, записавший в свой актив 485 мячей.

    Напомним, Роналдиньо защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2008 год.

    В текущем сезоне Неймар принял участие в 64 поединках, отметившись 19 голами и 33 результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 20:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 12 февраля 2017, 01:24

      Да

      -1
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      Рейтинг: -130

      калач 11 февраля 2017, 22:33

      скажу больше - Роналду он тоже превзошел

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 февраля 2017, 22:07

      Я не сомневался что когда то это случится ... Хотя казалось это невозможно

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 11 февраля 2017, 22:04

      Молодец, но роналдинью лучше неймара

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 11 февраля 2017, 21:25

      и я тоже столько забил бы в такой команде

      0
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 11 февраля 2017, 20:57

      молодец

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