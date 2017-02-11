Неймар превзошел Роналдиньо по голам за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Неймар забил свой 95-й гол в составе сине-гранатовых, поразив ворота «Алавеса» (6:0) в матче 22-го тура Примеры. Этот мяч позволил бразильцу обойти своего соотечественника Роналдиньо (94 гола) по числу точных ударов в футболке каталонского клуба.

Звание самого результативного футболиста «блауграны» в настоящее время носит форвард Лионель Месси, записавший в свой актив 485 мячей.

Напомним, Роналдиньо защищал цвета «Барселоны» с 2003 по 2008 год.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 64 поединках, отметившись 19 голами и 33 результативными передачами.