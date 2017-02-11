Борис Игнатьев посоветовал Смолову перейти не в «Спартак», а дортмундскую «Боруссию»

Экс-главный тренер сборной России, а ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал свое мнение относительно расклада сил в противостоянии между «Краснодаром» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Также специалист дал совет нападающему «быков» Федору Смолову выбрать дортмундскую «Боруссию», а не «Спартак» в случае, если игрок захочет сменить клуб.

«В паре «Краснодара» и «Фенербахче» отдал бы небольшое преимущество туркам. Опять-таки по причине большей игровой практики и, конечно, из-за болельщиков. У «Фенербахче» они, скажем так, сложные для соперника.

Отдельно остановлюсь на Смолове, Федор здорово провел прошлый год и заслужил приглашение в хороший зарубежный клуб. Он многое пересмотрел. Расширил диапазон действий, стал более агрессивен, пытается каждую атаку завершить ударом по воротам. И если бы меня спросили о том, куда идти – в «Боруссию» или «Спартак», – посоветовал бы немецкий клуб. Почему не в «Спартак»? Потому что в случае с «Боруссией» есть возможность выйти на новый уровень», – сказал Игнатьев.

В текущем сезоне Смолов провел 18 поединков, отметившись 15-ю голами и одной результативной передачей.