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  • Борис Игнатьев посоветовал Смолову перейти не в «Спартак», а дортмундскую «Боруссию»

Борис Игнатьев посоветовал Смолову перейти не в «Спартак», а дортмундскую «Боруссию»

11 февраля 2017, 17:16
12

Экс-главный тренер сборной России, а ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал свое мнение относительно расклада сил в противостоянии между «Краснодаром» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Также специалист дал совет нападающему «быков» Федору Смолову выбрать дортмундскую «Боруссию», а не «Спартак» в случае, если игрок захочет сменить клуб.

«В паре «Краснодара» и «Фенербахче» отдал бы небольшое преимущество туркам. Опять-таки по причине большей игровой практики и, конечно, из-за болельщиков. У «Фенербахче» они, скажем так, сложные для соперника.

Отдельно остановлюсь на Смолове, Федор здорово провел прошлый год и заслужил приглашение в хороший зарубежный клуб. Он многое пересмотрел. Расширил диапазон действий, стал более агрессивен, пытается каждую атаку завершить ударом по воротам. И если бы меня спросили о том, куда идти – в «Боруссию» или «Спартак», – посоветовал бы немецкий клуб. Почему не в «Спартак»? Потому что в случае с «Боруссией» есть возможность выйти на новый уровень», – сказал Игнатьев.

В текущем сезоне Смолов провел 18 поединков, отметившись 15-ю голами и одной результативной передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Краснодар Боруссия Д Смолов Федор Игнатьев Борис
Комментарии (12)
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Спартач_навсегда
1486826344
в плане перспективы конечно лучше в борруссию ему идти,да и не факт,что у нас бы так же колотил голешники ,как в Краснодаре,а так хороший нап в этом сезоне думаю опять будет лучшим бомбардиром,может даже и войдет в топ в лиге евровы
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Dmitriy 71
1486826424
Игнатьев аты что? Что ты выиграл советчик х-ов
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babenko1977
1486827731
для чемпионата россии отличная статистика
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Argon
1486829137
Он с Луны упал? Разве кто-то сватал Смолова в Спартак?
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Закат
1486845986
забивай- будет счастье!
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slavа0508
1486881621
Не факт что в Боруссии получит колосальный опыт может просто банально на лавку шлифовать,,,,
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ильиных
1486884564
Смолов в борусию,смех да и только.
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subbotaspartak
1486890641
Хороший советник Смолову достался, Сам бы он не догадался.
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doktor 100
1486892377
Ни там ни там он не нужен
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Joko21
1486894279
если б он еще был нужен такому клубу как Боруссия
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