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    Борис Игнатьев посоветовал Смолову перейти не в «Спартак», а дортмундскую «Боруссию»

    Экс-главный тренер сборной России, а ныне вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал свое мнение относительно расклада сил в противостоянии между «Краснодаром» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Также специалист дал совет нападающему «быков» Федору Смолову выбрать дортмундскую «Боруссию», а не «Спартак» в случае, если игрок захочет сменить клуб.

    «В паре «Краснодара» и «Фенербахче» отдал бы небольшое преимущество туркам. Опять-таки по причине большей игровой практики и, конечно, из-за болельщиков. У «Фенербахче» они, скажем так, сложные для соперника.

    Отдельно остановлюсь на Смолове, Федор здорово провел прошлый год и заслужил приглашение в хороший зарубежный клуб. Он многое пересмотрел. Расширил диапазон действий, стал более агрессивен, пытается каждую атаку завершить ударом по воротам. И если бы меня спросили о том, куда идти – в «Боруссию» или «Спартак», – посоветовал бы немецкий клуб. Почему не в «Спартак»? Потому что в случае с «Боруссией» есть возможность выйти на новый уровень», – сказал Игнатьев.

    В текущем сезоне Смолов провел 18 поединков, отметившись 15-ю голами и одной результативной передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 17:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 февраля 2017, 13:11

      если б он еще был нужен такому клубу как Боруссия

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:39

      Ни там ни там он не нужен

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 февраля 2017, 12:10

      Хороший советник Смолову достался,
      Сам бы он не догадался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 12 февраля 2017, 10:29

      Смолов в борусию,смех да и только.

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 12 февраля 2017, 09:40

      Не факт что в Боруссии получит колосальный опыт может просто банально на лавку шлифовать,,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:46

      забивай- будет счастье!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 11 февраля 2017, 19:05

      Он с Луны упал? Разве кто-то сватал Смолова в Спартак?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 11 февраля 2017, 18:42

      для чемпионата россии отличная статистика

      0
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 11 февраля 2017, 18:20

      Игнатьев аты что? Что ты выиграл советчик х-ов

      -1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 11 февраля 2017, 18:19

      в плане перспективы конечно лучше в борруссию ему идти,да и не факт,что у нас бы так же колотил голешники ,как в Краснодаре,а так хороший нап в этом сезоне думаю опять будет лучшим бомбардиром,может даже и войдет в топ в лиге евровы

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