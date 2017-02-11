Конте: «Интерес «МЮ» к Виллиану? Я не в курсе»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не cлышал об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику Виллиану. Ранее бразилец заявил, что получил предложение от «красных дьяволов» в конце прошлого сезона.

«Интерес «Манчестер Юнайтед» к Виллиану? Я не в курсе. На данный момент это не важно. Нам необходимо думать о настоящем, делать лучший выбор для команды. И тогда можно будет говорить о нашем будущем», – сказал Конте.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Виллиан провел 20 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.