Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте: «Интерес «МЮ» к Виллиану? Я не в курсе»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не cлышал об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику Виллиану. Ранее бразилец заявил, что получил предложение от «красных дьяволов» в конце прошлого сезона.

    «Интерес «Манчестер Юнайтед» к Виллиану? Я не в курсе. На данный момент это не важно. Нам необходимо думать о настоящем, делать лучший выбор для команды. И тогда можно будет говорить о нашем будущем», – сказал Конте.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Виллиан провел 20 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2017 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11