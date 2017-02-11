Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» гостит у «Ливерпуля» в центральном матче 25-го тура

    В центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет на своем поле «Тоттенхэм». Красные пока еще не знают побед в АПЛ в 2017 году, в то время как «шпоры» набрали неплохой ход. Напомним, что в первом круге игра «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» завершилась со счетом 1:1.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2017 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 11 февраля 2017, 20:04

      Ливерпуль вперед

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 11 февраля 2017, 12:59

      Ливер должно прорвать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 февраля 2017, 12:11

      Будет жара!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 11 февраля 2017, 11:46

      заруба будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 11 февраля 2017, 11:40

      Буду болеть за Ливерпуль думаю 2-1 победа Лиаерпуля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 11 февраля 2017, 10:31

      победа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11