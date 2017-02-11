«Тоттенхэм» гостит у «Ливерпуля» в центральном матче 25-го тура

В центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет на своем поле «Тоттенхэм». Красные пока еще не знают побед в АПЛ в 2017 году, в то время как «шпоры» набрали неплохой ход. Напомним, что в первом круге игра «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» завершилась со счетом 1:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:30. Не пропустите!