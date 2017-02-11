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  • «Тоттенхэм» гостит у «Ливерпуля» в центральном матче 25-го тура

«Тоттенхэм» гостит у «Ливерпуля» в центральном матче 25-го тура

11 февраля 2017, 19:41
6

В центральном матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет на своем поле «Тоттенхэм». Красные пока еще не знают побед в АПЛ в 2017 году, в то время как «шпоры» набрали неплохой ход. Напомним, что в первом круге игра «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» завершилась со счетом 1:1.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 20:30. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Тоттенхэм
Комментарии (6)
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Пабло6
1486798306
победа
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zubr252
1486802416
Буду болеть за Ливерпуль думаю 2-1 победа Лиаерпуля
Ответить
franck_ribery
1486802778
заруба будет
Ответить
Den Bull
1486804308
Будет жара!
Ответить
dimon2602
1486807182
Ливер должно прорвать
Ответить
Михайловский Технарь
1486832658
Ливерпуль вперед
Ответить
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