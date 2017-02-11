Бывший игрок «Севильи» и «Ювентуса» Мареска завершил карьеру

Известный итальянский футболист Энцо Мареска завершил карьеру. Отметим, что о планах «завязать» с футболом опытный игрок говорил в начале сезона.

Как сообщает источник, 37-летний хавбек «Вероны» принял решение повесить бутсы на гвоздь, не дожидаясь завершения чемпионата.

Мареска является чемпионом Италии в составе «Ювентуса», а также обладателем Суперкубка страны.

В составе «Севильи» он дважды становился победителем Кубка УЕФА, выигрывал Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.