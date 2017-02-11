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    Бывший игрок «Севильи» и «Ювентуса» Мареска завершил карьеру

    Известный итальянский футболист Энцо Мареска завершил карьеру. Отметим, что о планах «завязать» с футболом опытный игрок говорил в начале сезона.

    Как сообщает источник, 37-летний хавбек «Вероны» принял решение повесить бутсы на гвоздь, не дожидаясь завершения чемпионата.

    Мареска является чемпионом Италии в составе «Ювентуса», а также обладателем Суперкубка страны.

    В составе «Севильи» он дважды становился победителем Кубка УЕФА, выигрывал Кубок Испании, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Football Espana

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    11.02.2017 09:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      procx 11 февраля 2017, 09:28

      Жаль!!

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