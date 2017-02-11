Агент: «Если не будет травм, Измайлов еще три-четыре года спокойно отыграет»

Агент полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбоза прокомментировал планы игрока на будущее. По словам представителя футболиста, 34-летний хавбек пока не думает о завершении карьеры.

– Измайлову в сентябре 35.

– Если не будет травм, еще три-четыре года спокойно отыграет. Он же суперпрофессионал. Соблюдает режим, внимательно следит за своим здоровьем. Живет футболом по Гегелю…

– О, Господи. Это как?

– Футбол для Марата – абсолютная истина. Хотя на поле ошибаются все – и Марадона, и Зидан, и Месси. Почему не может потерять мяч Измайлов?

В нынешнем сезоне Измайлов провел за «Краснодар» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.