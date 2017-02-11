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  • Агент: «Если не будет травм, Измайлов еще три-четыре года спокойно отыграет»

Агент: «Если не будет травм, Измайлов еще три-четыре года спокойно отыграет»

11 февраля 2017, 08:55
6

Агент полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбоза прокомментировал планы игрока на будущее. По словам представителя футболиста, 34-летний хавбек пока не думает о завершении карьеры.

– Измайлову в сентябре 35.

– Если не будет травм, еще три-четыре года спокойно отыграет. Он же суперпрофессионал. Соблюдает режим, внимательно следит за своим здоровьем. Живет футболом по Гегелю…

– О, Господи. Это как?

– Футбол для Марата – абсолютная истина. Хотя на поле ошибаются все – и Марадона, и Зидан, и Месси. Почему не может потерять мяч Измайлов?

В нынешнем сезоне Измайлов провел за «Краснодар» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Измайлов Марат
Комментарии (6)
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aurora5858
1486795280
Финиш
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Borz1
1486797577
дай бог
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Gullit 76
1486797899
Если без травм он и лидером будет,но Марат без травм это фантастика.Надеюсь не будет серьёзных.
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Перекладина
1486797944
Удачи Марат!
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витёчек
1486798586
я думал он по моложе будет,но прежнего уже его не увидим,а жаль
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АртурZaСМ
1486806376
Ага, еще 3-4 года поиграет... он закончил играть в футбол года эдак 4 назад, а то что сейчас делает это не игра...
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