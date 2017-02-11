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    Агент: «Если не будет травм, Измайлов еще три-четыре года спокойно отыграет»

    Агент полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбоза прокомментировал планы игрока на будущее. По словам представителя футболиста, 34-летний хавбек пока не думает о завершении карьеры.

    – Измайлову в сентябре 35.

    – Если не будет травм, еще три-четыре года спокойно отыграет. Он же суперпрофессионал. Соблюдает режим, внимательно следит за своим здоровьем. Живет футболом по Гегелю…

    – О, Господи. Это как?

    – Футбол для Марата – абсолютная истина. Хотя на поле ошибаются все – и Марадона, и Зидан, и Месси. Почему не может потерять мяч Измайлов?

    В нынешнем сезоне Измайлов провел за «Краснодар» в РФПЛ семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 08:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 11 февраля 2017, 12:46

      Ага, еще 3-4 года поиграет... он закончил играть в футбол года эдак 4 назад, а то что сейчас делает это не игра...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 11 февраля 2017, 10:36

      я думал он по моложе будет,но прежнего уже его не увидим,а жаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 11 февраля 2017, 10:25

      Удачи Марат!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 10:24

      Если без травм он и лидером будет,но Марат без травм это фантастика.Надеюсь не будет серьёзных.

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 11 февраля 2017, 10:19

      дай бог

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 февраля 2017, 09:41

      Финиш

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