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    Погба, Ибрагимович и Де Хеа встретились с 11-летним мальчиком, страдающим ДЦП

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, Златан Ибрагимович и Давид Де Хеа на клубной базе встретились с юным болельщиком команды, страдающим ДЦП. Сообщается, что испанский голкипер, который является кумиром для 11-летнего Самуэля, отдал мальчику свои вратарские перчатки.

    «Это был самый лучший день в моей жизни, Де Хеа даже подарил мне перчатки. Тяжело жить с диагнозом ДЦП. Я прикован к коляске, но никогда не сдаюсь. Попробуйте и вы никогда не сдаваться», – сказал Самуэль.

    Отметим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 45 очков.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.02.2017 22:04
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 11 февраля 2017, 09:15

      Уважуха мужикам!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 10 февраля 2017, 22:50

      Молодцы !

      3
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