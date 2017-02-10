Погба, Ибрагимович и Де Хеа встретились с 11-летним мальчиком, страдающим ДЦП

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, Златан Ибрагимович и Давид Де Хеа на клубной базе встретились с юным болельщиком команды, страдающим ДЦП. Сообщается, что испанский голкипер, который является кумиром для 11-летнего Самуэля, отдал мальчику свои вратарские перчатки.

«Это был самый лучший день в моей жизни, Де Хеа даже подарил мне перчатки. Тяжело жить с диагнозом ДЦП. Я прикован к коляске, но никогда не сдаюсь. Попробуйте и вы никогда не сдаваться», – сказал Самуэль.

Отметим, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 45 очков.