Конте считает, что «Манчестер Юнайтед» еще находится в чемпионской гонке

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что «Манчестер Юнайтед» продолжает считаться претендентом на чемпионство по итогам нынешнего сезона, несмотря на солидное отставание.

«Думаю, до конца сезона мы будем находиться под давлением. Будем ли мы играть раньше соперников или после них – давление будет одинаковым. Если наши конкуренты победят в своих матчах, у них появится возможность сократить отставание от нас. Если они не сумеют победить, возможность увеличить отрыв появится у нас. Сейчас мы возглавляем таблицу и хотим сосредоточиться только на своем матче. Если конкуренты потеряют очки, мы будем рады, но рассчитывать мы должны только на самих себя.

Если честно, думаю, в чемпионате есть шесть сильных команд, которые будут до конца сезона бороться за титул. В том числе и «Манчестер Юнайтед». У них отличный состав. Ошибочно думать, что у нас отрыв в девять очков, который гарантирует нам победу в АПЛ. Нам предстоит провести 14 матчей, а за титул сражаются еще пять команд. Важно не совершать ошибок в борьбе за титул», – сказал Конте.

Напомним, «Челси» на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 59 очков и опережая ближайшего преследователя на девять пунктов. В активе «Манчестер Юнайтед» – 45 баллов и шестое место.