Зидан: «Бэйл не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущее состояние нападающего Гарета Бэйла, который продолжает восстановление от травмы. По словам специалиста, игрок пропустит первую встречу 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи», однако может быть готов к ответной игре.

«Надеюсь, Гарет восстановится к ответной игре. Я бы хотел, чтобы это произошло еще раньше. Он нормально тренируется на поле и ему теперь нужно приступить к тренировкам в общей группе. Он хорошо работает по всем направлениям. Я очень на него рассчитываю», – заявил француз.

Напомним, встреча «Реал» – «Наполи» состоится 15 февраля.