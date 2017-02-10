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    Зидан: «Бэйл не сыграет в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал текущее состояние нападающего Гарета Бэйла, который продолжает восстановление от травмы. По словам специалиста, игрок пропустит первую встречу 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи», однако может быть готов к ответной игре.

    «Надеюсь, Гарет восстановится к ответной игре. Я бы хотел, чтобы это произошло еще раньше. Он нормально тренируется на поле и ему теперь нужно приступить к тренировкам в общей группе. Он хорошо работает по всем направлениям. Я очень на него рассчитываю», – заявил француз.

    Напомним, встреча «Реал» – «Наполи» состоится 15 февраля.

    Источник: AS

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    10.02.2017 17:08
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