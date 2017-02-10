Кейн в будущем видит себя капитаном «Тоттенхэма» и сборной Англии

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями о возможном уходе из клуба капитана Уго Льориса, а также заявил, что хотел бы стать лидером не только лондонского клуба, но и сборной Англии. Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Льорису проявляет «Реал».

«Я надеюсь, что Уго будет играть за «Тоттенхэм» долго и останется капитаном. Но если он покинет команду и уйдет в другой клуб или вдруг получит травму, я хотел бы взять на себя обязанности капитана. Я вижу себя лидером и надеюсь, что когда-то я стану капитаном «Тоттенхэма» и даже сборной Англии», – заявил форвард.

В текущем сезоне АПЛ на счету Кейна 19 матчей и 14 голов.