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    Кейн в будущем видит себя капитаном «Тоттенхэма» и сборной Англии

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями о возможном уходе из клуба капитана Уго Льориса, а также заявил, что хотел бы стать лидером не только лондонского клуба, но и сборной Англии. Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Льорису проявляет «Реал».

    «Я надеюсь, что Уго будет играть за «Тоттенхэм» долго и останется капитаном. Но если он покинет команду и уйдет в другой клуб или вдруг получит травму, я хотел бы взять на себя обязанности капитана. Я вижу себя лидером и надеюсь, что когда-то я стану капитаном «Тоттенхэма» и даже сборной Англии», – заявил форвард.

    В текущем сезоне АПЛ на счету Кейна 19 матчей и 14 голов.

    Источник: ESPN

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    10.02.2017 13:14
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